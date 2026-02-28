韓国で安重根は「目が腐る」、伊藤博文は「神」と謳う動画が拡散…韓国教授が懸念「非常に残念」 | RBB TODAY

三一節（韓国の独立運動記念日）を前に、SNSで韓国の独立運動家を嘲笑するコンテンツが拡散され、韓国人を公憤させている。

TikTokに安重根（アン・ジュングン）を戯画化した投稿が公開され、物議を醸している。

誠信（ソンシン）女子大学のソ・ギョンドク教授は、「多くのネットユーザーの情報提供で知った」として、「TikTokに投稿された安重根の写真に対し、『本当に不細工だ、目が腐る』と馬鹿にしていた」と明かした。

一方、安重根が射殺した伊藤博文の写真には、「おお、厳格、謹厳、真面目。神だ」という言葉を添えて、称賛するような投稿がともに拡散されていると伝えられた。

（写真＝TikTok）左から伊藤博文、安重根

ソ教授は「三一節を前にこのような状況が発生し、非常に残念だ」として、「法律専門家によると、悪質なコンテンツに対する実質的な処罰は難しいという。死者には侮辱罪が適用されないためだ」と述べた。

さらに、「死者名誉毀損罪も虚偽のことに限って罪が成立するため、一般的な名誉毀損罪よりも（立証が）難しいとのことだ」と付け加えた。

そうして、彼は「現在、こうした悪質なコンテンツを発見した場合は、ネットユーザーの積極的な通報によって、動画が拡散されないようにすることが最も重要だ」と強調した。

