中川翔子、部活が無理すぎて土下座！中1の苦い体験にスタジオ騒然 | RBB TODAY

25日に放送された「上田と女が吠える夜」（日本テレビ系）に、中川翔子がゲスト出演。運動神経に見放された女代表として、中学時代のほろ苦い部活動体験を明かした。
番組内で中川は、「運動できる方ってなんで圧が強いのかな？」と率直な本音を吐露。さらに話題は中学時代の部活動へ。中川は中学1年生のとき、圧が強めの友人に誘われ、間違えてソフトボール部に入部してしまったという。
「ボールを捕れるわけないし、飛んでくるし、当たるしで」と当時の苦労を振り返った。すぐに退部したかったものの、先輩が高圧的だったことから「土下座してやめさせてもらった」と衝撃のエピソードを明かすと、スタジオからは驚きの声が上がった。運動が苦手な人の“代表”として、そのリアルすぎる体験談でスタジオの笑いと共感をさらっていた。
