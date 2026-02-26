鈴木奈々、「今のバストが一番自信あります」くっきり谷間の下着ショット披露！ | RBB TODAY

タレントの鈴木奈々が26日、自身のインスタグラムを更新。イメージモデルを務める「LUNAナイトブラ」のランジェリーの撮影に臨んだことを明かし、仕上がりへの手応えをのぞかせた。
鈴木は「下着の撮影です。今のバストが一番自信あります！」と率直にコメント。撮影中、スタイリストから「胸にハリがあるね」と声を掛けられたことも明かし、「めちゃめちゃ嬉しかったです」と素直な喜びをつづっている。
公開された写真では、上品な抜け感のあるくすみピンクのレースのブラに、ベージュのシャギーニットカーディガンを合わせた、リラックスしたおうち風コーデを披露。胸元のくっきりとした谷間のラインが際立ち、思わず視線を引き寄せる仕上がりとなっている。
ファンからは、「目の保養」「メチャクチャ可愛くてセクシー」「美バスト登場」など、セクシーな魅力を称賛する声が相次いで寄せられている。
