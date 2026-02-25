初手から難易度が高すぎる…「チャン・ウォニョンになる50の方法」本人直筆の“自叙伝”にファン爆笑 | RBB TODAY

「生まれてみたら私がチャン・ウォニョンだった。お姫様が直々に教える『お姫様のように生きる方法』」

ガールズグループIVE（アイヴ）のウォニョンが、“自叙伝”を公開し話題を集めている。

ウォニョンは2月24日、自身のインスタグラムを通じて複数の写真を公開し、近況を伝えた。

公開された写真の中でウォニョンは、紫色のスパンコールが際立つブラトップに、ボリューム感のあるファーの裏地があしらわれたホワイトのジャンパーを合わせ、華やかなムードを演出していた。

特に大胆な網タイツを着用し、普段の愛らしいイメージとは対照的な、成熟して魅惑的な雰囲気を醸し出していた。

ウォニョンは写真とともに「完全にラッキービッキーじゃん！」というフレーズを添え、ポジティブなエネルギーを放った。

圧倒的なビジュアルに視線を奪われるなか、彼女が手にしている「チャン・ウォニョン自叙伝」という書籍（？）にも注目が集まった。

その本のタイトルは「私はチャン・ウォニョンだ」。副題は「チャン・ウォニョンになる50の方法」と書かれている。書籍の表紙には「生まれてみたら私がチャン・ウォニョンだった。お姫様が直々に教える『お姫様のように生きる方法』」とのフレーズもあった。

ウォニョンはその1ページを撮影した写真も公開しており、「ラッキービッキーに生きる方法」として、「1つ目、チャン・ウォニョンとして生まれる」となっており、初手からあまりの難しさで笑いを誘った。

彼女の投稿を見たファンは「プリンセス必読書」「自叙伝が欲しい」「ぜひ売ってください！」「とても面白くてかわいい」といった反応を寄せた。

「幸運」を意味する英単語「ラッキー」にウォニョンの英語名「ビッキー（Vicky）」をつけた「ラッキービッキー」は、ウォニョンのポジティブ思考を意味する言葉としてとらえられている。

ウォニョンが2023年に自ら撮影したYouTubeのVlogが由来とされる。当時、スペインのあるパン屋を訪問したウォニョンは、前の人がパンをすべて購入したことで待ち時間が発生した状況で、「前の人がパンをすべて買っていったので、私は焼き立てのパンばかりを買えることになった。やはり幸運の女神は私の味方だ」と言って明るく笑った。

このようなウォニョンのポジティブマインドに接したファンが、これをパロディして「完全にラッキービッキーじゃないか」と書き込むと、SNS上で話題を集め、ネットミームとなったのだ。

以降、彼女のポジティブマインドは「ウォニョン的思考」として注目され、多くの人に明るいエネルギーを与えている。

そんなウォニョンが所属するIVEは、2月23日に2ndフルアルバム『REVIVE+』をリリースし、カムバック活動に突入した。

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。

