NewJeans復活の目処は立たずも…“BTS事務所”傘下のADOR、新戦略発信「再び世界を驚かせる」 | RBB TODAY

唯一の所属アーティストであるNewJeansの活動再開が見通せない中、レーベルの動きが注目を集めている。

ADORは2月25日、新たなブランドフィルムを公開した。

「All Doors One Room」という創作哲学を維持しつつ、より柔軟で拡張された未来志向の方向性を視覚化した映像だ。

ブランドフィルムは、実験室のような空間に男女2人が到着する場面から始まる。そこには無数の部屋が存在し、2人は「A」「D」「O」「R」のアルファベットが刻まれた4つの扉を探し始める。

やがて鍵を手に入れて扉を開けると、多彩な風景が広がる。着ぐるみ姿でパーティーを楽しむ人々、空のプールに飛び込んで鍵を見つけ出す研究員、神秘的な青い馬の登場など、印象的なビジュアルが続く。

ADORは「実験室（Lab）、扉（Door）、鍵（Key）、人（Human）の4つの要素は創作プロセスを象徴している。アイデア（Key）がADORという実験室（Lab）を経て、新たな世界の扉（Door）を開き、最終的に人（Human）へと届く過程を表現した」と説明。さらに「ADORがこれまでしてきたように、私たちだけの呼吸で新たな扉を開く。そしてその時、再び世界を驚かせる」とコメントした。

併せて、新たなブランドアイデンティティを反映させたアニメーションや複数のショートフォームコンテンツも公開された。既存ロゴの印象を残しながらも、より柔軟な活用が可能なデザインへと進化。特定の形にとらわれず、コンテンツの性格に応じて多様に変奏されるロゴは、レーベルの拡張性を示している。

ADORは、HYBEのマルチレーベル体制のもと、創作過程の独立と自律性を尊重する形で2021年11月に設立された。所属アーティストであるNewJeansは現在、活動が事実上停止状態にある。昨年はボーイズグループのグローバルオーディションも開催しており、新たな展開に音楽ファンの関心が集まっている。

