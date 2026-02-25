発売10分で売上1.6億ウォン…！“オルチャンの始祖”と呼ばれた韓国インフルエンサーの新作コスメが爆売れ | RBB TODAY

“オルチャンの始祖”と呼ばれるインフルエンサーのホン・ヨンギが、驚異的なブランドパワーを見せつけた。

インフルエンサーであり、アパレル・ビューティーブランドのCEOを務めるホン・ヨンギが、新製品の発売直後から爆発的な売上を記録し、大きな話題を呼んでいる。

2月24日、ホン・ヨンギは自身のSNSを通じて化粧品の販売開始直後の売上画面を公開した。最初の画像では約1億6000万ウォン（約1600万円）を超える金額が記録されており、「10分でこの売上は現実なの？」と驚きを隠せない様子だった。

その後、追加で公開された画面では、売上が4億2000万ウォン（約4200万円）を突破し、注文数も5000件を超えていることが確認された。彼女は、「過去最高の売上に言葉を失っている」と伝え、「ハイライトの在庫が残りわずか」と付け加え、完売間近であることを知らせた。

この快進撃に、ファッションデザイナーのキム・ウリも「不景気なんて全部嘘、大ヒットヨンギ」と反応し、その人気を認めた。今回の結果は、強固なファン層を基盤とした圧倒的な販売力を改めて証明する形となった。

2009年にバラエティ番組『オルチャン時代』で一躍有名になったホン・ヨンギは、現在ショッピングモールやビューティーブランドを運営する実業家として活躍中だ。3歳年下の夫イ・セヨンと結婚し二人の息子を持つ母親でもある彼女は、着実に自身のブランドを拡大させてきた。

現在はYouTubeやInstagramなど多様なプラットフォームでファッション・ビューティーコンテンツを発信し、ファンと積極的に交流を続けている。

（記事提供＝OSEN）

