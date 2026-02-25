ENHYPEN、米「ビルボード200」に5週連続チャートイン！猛烈な勢いで人気上昇中 | RBB TODAY

ボーイズグループENHYPENが、アメリカのビルボードチャートに5週連続で名を連ねた。

2月24日、アメリカの音楽専門メディア『ビルボード』が発表した最新チャート（2月28日付）によると、ENHYPENの7thミニアルバム『THE SIN：VANISH』が「ビルボード200」75位にチャートインした。

同アルバムは、同チャート2位（1月31日付）で初登場して以来、毎週チャートインを続け、勢いを維持している。

『THE SIN：VANISH』は、細かなアルバムチャートでも善戦している。同アルバムは、「ワールドアルバム」2位と先週と同じ順位を維持し、「トップアルバムセールス」「トップカレントアルバムセールス」ではともに前週より2ランク順位を上げ、6位を記録した。ENHYPENは「アーティスト100」でも14ランク急上昇し、51位となった。

なお、ENHYPENは去る1月にリリースした『THE SIN ：VANISH』で、通算4度目のダブルミリオンセラーを達成し、日本のオリコンやLINEミュージックなど、海外の音源チャートで首位を記録するなど、目覚ましい成果を収めた。2月は、主要な音楽授賞式で2つの大賞を受賞し、猛烈な勢いで上昇気流に乗っている。

◇ENHYPENとは？

JUNGWON、HEESEUNG、JAY、JAKE、SUNGHOON、SUNOO、NI-KIの7人で構成されたグローバルグループ。2020年6月から約3カ月間放映されたMnetの大型プロジェクト『I-LAND』から誕生し、2020年11月に韓国デビュー。2021年7月にリリースされた日本デビューシングル『BORDER：儚い』は、オリコン週間シングルランキング初登場1位に輝いたほか、7月度の「ゴールドディスク認定作品」でプラチナ認定を受けた。日本デビューからわずか1年半で京セラドーム公演を開催し、第4世代K-POPアーティストとして最速で単独ドーム公演を実現した。さらに、2025年7月、8月には日本2都市でスタジアム公演を行い、海外アーティストとして最速で日本のスタジアムに進出するなど、飛躍を続けている。

