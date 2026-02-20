ロッチ中岡、アリサ・リュウ風ヘアカラー挑戦？「真似しようとする中岡は減点です」 | RBB TODAY

20日、お笑いコンビ・ロッチの中岡創一が公式Xを更新。美容室での施術中ショットとともに、ミラノ・コルティナ五輪フィギュア女子金メダル アリサ・リュウの髪色を真似しようとしていることをほのめかした。

中岡が投稿したのは、美容師らしき男性に髪を施術されているショット。投稿ではミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケート女子シングルで銅メダルを獲得した中井亜美の仕草について、「人差し指首かしげポーズは大幅な加点対象です」と称賛するコメントも添えた。中井はフリー演技直後、口元に指を添えて小首をかしげる仕草を見せ、その可愛らしさが話題となっている。

さらに、同種目で金メダルを獲得したアメリカのアリサ・リュウについて「アリサ・リュウの髪の色を真似しようとする中岡は減点です」とコメント。添付された写真が、アリサ・リュウの黒と金のストライプ模様の髪色を真似しようとしている状況であることを明かした。

この投稿には、「さらにハゲるからやめてー！」「虎ファンはあの髪色にしないとね」「髪型が変わった後の『中岡採点』第2弾も待って ます」などの声が寄せられている。

※ロッチ中岡の施術中のショット（ロッチ中岡の公式Xより）