黒氏萌楓＆佐藤泰心がセンバツ応援イメージキャラクターに抜擢、ドキドキの初会見に「一歩成長した」と手応え | RBB TODAY

※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
黒氏萌楓＆佐藤泰心がセンバツ応援イメージキャラクターに抜擢、ドキドキの初会見に「一歩成長した」と手応え

第98回選抜高等学校野球大会「応援ポスター」記者発表会【写真：竹内みちまろ】
　タレントの黒氏萌楓とモデルの佐藤泰心が19日、都内にて第98回選抜高等学校野球大会「応援ポスター」記者発表会に出席した。

　第98回選抜高等学校野球大会は3月19日より13日間に渡り阪神甲子園球場にて開催。出場各校および全32校の校名を紹介する「センバツ応援ポスター」が全国各地に掲出される。

　応援イメージキャラクターに選ばれた心境を尋ねられると、黒氏は「小さいころからスポーツをやっているので、イメージキャラクターになれてとても嬉しいです。それと同時に、活躍する選手のみなさんを間近で見られることをとても楽しみに思っています」と声を弾ませた。佐藤は「部活でバスケをしていて、同じチームプレイのスポーツに携わることができワクワクしています」と目を輝かせた。

　イメージキャラクターに決まったときは、黒氏は「すごくびっくりしましたし、信じられませんでした」という。「このようなすばらしい舞台のイメージキャラクターに成れてまだ夢のようでドキドキ緊張しているのですが、精一杯選手のみなさんを応援できるように声援を送りたいなと思っています」と言葉に。

　佐藤は「驚きと同時にイメージキャラクターという大役にとても緊張しています。同じ高校生のみなさんの活躍に今からワクワクしています」と初々しく語った。

　黒氏はアイドルグループ・君と見るそらのメンバーとしても活躍中。他のメンバーは「すごいじゃん」といい「頑張ってきてね」と言って会見に送り出してくれたそう。

　そんな黒氏は、会見に出席するのはこの日が初めて。「緊張したのですが、今達成感といいますか、一歩成長した自分も感じられてうれしい気持ちもあります」と会見を終えた素直な心境を言葉に。

　佐藤にとっても初の会見となったが、「緊張してしゃべれなくなることは想像がついていたので、慣れために何回も練習しました」と明かしていた。

《竹内みちまろ》

