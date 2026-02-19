 『トークィーンズ』に木村拓哉が登場！「どうして来てくれたんですか！？」スタジオの女子軍団のざわめき収まらず | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
『トークィーンズ』に木村拓哉が登場！「どうして来てくれたんですか！？」スタジオの女子軍団のざわめき収まらず

木村拓哉『トークィーンズ』（C）フジテレビ
  • 木村拓哉『トークィーンズ』（C）フジテレビ
  • 『トークィーンズ』（C）フジテレビ

　19日23時から放送の『トークィーンズ』（フジテレビ系）に、木村拓哉がゲスト出演する。今回は番組史上初となる3週連続での放送が決定しており、19日の前編、26日の中編、3月5日の後編にわたって放送される。

　同番組は、指原莉乃やいとうあさこら、バラエティー番組で見ない日はないほど活躍する女性タレントが一同に集結 。最強女子軍団「トークィーンズ」を結成し、ゲストの素顔や新たな魅力を引き出すトークバラエティーだ。メンバー自らが事前に直接取材を行い、その情報を元に、スタジオに招いたゲストを徹底的に深掘りしていく。

　今回で2回目の出演となる木村。登場するやいなや、トークィーンズメンバーは色めき立ち、「どうしてまた来てくれたんですか！？」などとスタジオは騒然。ざわめきが収まらない状況に、木村が「やろう！」と自ら進行を促す一幕も。

『トークィーンズ』（C）フジテレビ

　今回の事前取材を担当するのはアンミカ。過去に木村と仕事をして以来、同世代ということもあり交流があるという。現場で本人の到着を待ちつつ、スタッフと「一流の男の哲学」について打ち合わせをしていたアンミカの背後から、突然……！？ アンミカがいまだかつてないほどの動揺を見せ、スタジオからも驚きの声が上がった「コトの真相」が明かされる。

　アンミカから「一流と呼ばれるための人生哲学」を問われた木村は、「『学』と呼べるようなものはない」としつつ、「（コレまでの人生を）積み重ねた結果の、今の自分が財産」と回答。さらに、仕事での失敗をどう捉えるか尋ねられると、そのプロ意識の高さに、スタジオの3時のヒロイン・福田麻貴が思わず「メモとっていいですか？」と漏らす場面も。

　また、「背中を見て学んだ先輩はいるか」という質問に対し、木村は意外な人物の名前を挙げ 。それは、ある番組の収録で出会ったスタッフの存在だった。その人物と信頼関係を築くために、木村が日々積み重ねてきたこととは。

　濃密なトーク内容のため、掘り下げるには時間が足りないとして決定した3週連続SP。木村拓哉流の「自分に打ち勝つ哲学」「センスの磨き方」などに迫る。


