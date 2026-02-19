≒JOY・山野愛月、SNS裏アカウント発覚でファンに謝罪「自覚と責任が足りなかった」 | RBB TODAY

18日、指原莉乃がプロデュースする12人組アイドルグループ・≒JOYの山野愛月が公式Xを更新。SNS上で拡散していた騒動について謝罪した。

同日、≒JOYの公式サイトでは「インターネット上における誹謗中傷への対応に関して」と題した声明を発表。SNSを中心に拡散されている、山野が男性と宿泊しているかのような画像付き投稿について、「メンバー本人に確認したところ、当該画像は、メンバー本人の学生時代の友人（女性）がストーリーで投稿したものであることが判明しました」と説明し、不用意な拡散への注意を呼びかけた。

一方、同時に指摘されていた山野の「裏アカウント」の存在については、本人への確認の結果、事実であったと公表。所属事務所はトラブル防止の観点から裏アカウントの使用を禁止しており、山野に対して厳重注意を行ったという。

これを受けて山野は、公式サイトの発表を引用する形でXを更新。「今回の件につきまして、私の自己管理の甘さにより、ご心配や不快な思いをさせてしまい申し訳ありません」とファンに向けて謝罪した。

続けて「応援してくださっているみなさまに対しての自覚と責任が足りなかったと深く反省しています」と心境を明かし、「今後は改めてプロ意識を持ち、より一層気を引き締めて行動します」と今後の活動への思いをつづっている。

この投稿に、ファンからは「プロ意識は大切ですね」「気にしないで」「19歳で自分の甘さを認められる姿勢が立派」「ずっと応援してるよ～頑張れ」といった声が寄せられている。