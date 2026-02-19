 アスカの「あんたバカァ？」 を大胆デザイン！「エヴァ」30周年記念ファッションアイテムが2月20日より受注販売 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

アスカの「あんたバカァ？」 を大胆デザイン！「エヴァ」30周年記念ファッションアイテムが2月20日より受注販売

エンタメ その他
注目記事
アスカの「あんたバカァ？」 を大胆デザイン！「エヴァ」30周年記念ファッションアイテムが2月20日より受注販売
  • アスカの「あんたバカァ？」 を大胆デザイン！「エヴァ」30周年記念ファッションアイテムが2月20日より受注販売
  • アスカの「あんたバカァ？」 を大胆デザイン！「エヴァ」30周年記念ファッションアイテムが2月20日より受注販売
  • アスカの「あんたバカァ？」 を大胆デザイン！「エヴァ」30周年記念ファッションアイテムが2月20日より受注販売
  • アスカの「あんたバカァ？」 を大胆デザイン！「エヴァ」30周年記念ファッションアイテムが2月20日より受注販売
  • アスカの「あんたバカァ？」 を大胆デザイン！「エヴァ」30周年記念ファッションアイテムが2月20日より受注販売
  • アスカの「あんたバカァ？」 を大胆デザイン！「エヴァ」30周年記念ファッションアイテムが2月20日より受注販売
  • アスカの「あんたバカァ？」 を大胆デザイン！「エヴァ」30周年記念ファッションアイテムが2月20日より受注販売
  • アスカの「あんたバカァ？」 を大胆デザイン！「エヴァ」30周年記念ファッションアイテムが2月20日より受注販売

ZOZOは、「エヴァンゲリオン」シリーズとのコラボファッションアイテムを「ZOZOTOWN」「ZOZOVILLA」にて2月20日12時より受注販売します。

「あんたバカァ？」Tシャツも！「エヴァ」シリーズ30周年記念コラボアイテム

本企画は「エヴァンゲリオン」シリーズ30周年を記念したもの。14ブランドおよびZOZOVILLAによる、Tシャツやブルゾンなどのアイテムがラインナップしています。

各ブランドがそれぞれの視点で作品の印象的なシーンやセリフ、カラーリングなどを取り入れた多彩なデザインを用意。

エヴァ初号機イメージのアイテムをはじめ、綾波レイなどのキャラクター、アスカの有名なセリフ「あんたバカァ？」のシーンをあしらったTシャツなどが登場しています。一部ラインナップは以下の通りです。

■GDC【EVANGELION×GDC】Main Visual Tee：9,900円（税込）


■Mardi Mercredi　RINGER TSHIRT FLOWERMARDI EVA ASUKA：8,800円（税込）


■X-girl　X-girl × NEON GENESIS EVANGELION S/S TEE：6,600円（税込）



■XLARGE　XLARGE×EVANGELION JACQUARD BLANKET：13,200円（税込）


MONO-MART【EVANGELION】PVCポケット ナイロンリップナップサック（2色展開）：3,960円（税込）


TANGTANG　Idiot are you?：9,900円（税込）


■ZOZOVILLA　Celebrating the 30th Anniversary of the EVANGELION Series Tshirts1（5色展開）：6,050円（税込）


◆2月20日12時より受注販売開始

「エヴァンゲリオン」コラボファッションアイテムの受注販売期間は、2月20日12時～3月16日23時59分まで実施。お届け時期は2026年4月上旬～9月下旬予定で、アイテムごとに異なります。なお、受注販売期間終了後に再度販売する可能性もあります。

商品は受注販売と同時に、特設ページにて公開となります。

また、2月21日～23日の期間に横浜アリーナで開催されるイベント「EVANGELION:30+; 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」の展示周遊エリア「EVA EXTRA 30」協賛社ブースにて、本コラボアイテムの展示が行われます。詳細はイベント公式サイトをご確認ください。。


TAMASHII NATIONS ROBOT魂 シン・エヴァンゲリオン劇場版:‖ ＜SIDE EVA＞ エヴァンゲリオン初号機+カシウスの槍（リニューアルカラーエディション）（再販版） 約170mm PVC&ABS製 塗装済み可動フィギュア
￥8,412
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
やのまん(Yanoman) 【日本製】1000ピース ジグソーパズル エヴァンゲリオン RADIO EVA Illustration 04 スポーツMIXスタイル (50ｘ75cm) 10-1367 ピース請求ハガキ のり付き へら付き
￥2,255
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《T.Yuta@INSIDE》

関連記事

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連リンク

関連ニュース

ピックアップ

page top