アスカの「あんたバカァ？」 を大胆デザイン！「エヴァ」30周年記念ファッションアイテムが2月20日より受注販売 | RBB TODAY





ZOZOは、「エヴァンゲリオン」シリーズとのコラボファッションアイテムを「ZOZOTOWN」「ZOZOVILLA」にて2月20日12時より受注販売します。

◆「あんたバカァ？」Tシャツも！「エヴァ」シリーズ30周年記念コラボアイテム

本企画は「エヴァンゲリオン」シリーズ30周年を記念したもの。14ブランドおよびZOZOVILLAによる、Tシャツやブルゾンなどのアイテムがラインナップしています。

各ブランドがそれぞれの視点で作品の印象的なシーンやセリフ、カラーリングなどを取り入れた多彩なデザインを用意。

エヴァ初号機イメージのアイテムをはじめ、綾波レイなどのキャラクター、アスカの有名なセリフ「あんたバカァ？」のシーンをあしらったTシャツなどが登場しています。一部ラインナップは以下の通りです。

■GDC【EVANGELION×GDC】Main Visual Tee：9,900円（税込）





■Mardi Mercredi RINGER TSHIRT FLOWERMARDI EVA ASUKA：8,800円（税込）





■X-girl X-girl × NEON GENESIS EVANGELION S/S TEE：6,600円（税込）









■XLARGE XLARGE×EVANGELION JACQUARD BLANKET：13,200円（税込）





■MONO-MART【EVANGELION】PVCポケット ナイロンリップナップサック（2色展開）：3,960円（税込）





■TANGTANG Idiot are you?：9,900円（税込）





■ZOZOVILLA Celebrating the 30th Anniversary of the EVANGELION Series Tshirts1（5色展開）：6,050円（税込）





◆2月20日12時より受注販売開始

「エヴァンゲリオン」コラボファッションアイテムの受注販売期間は、2月20日12時～3月16日23時59分まで実施。お届け時期は2026年4月上旬～9月下旬予定で、アイテムごとに異なります。なお、受注販売期間終了後に再度販売する可能性もあります。

商品は受注販売と同時に、特設ページにて公開となります。

また、2月21日～23日の期間に横浜アリーナで開催されるイベント「EVANGELION:30+; 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」の展示周遊エリア「EVA EXTRA 30」協賛社ブースにて、本コラボアイテムの展示が行われます。詳細はイベント公式サイトをご確認ください。。