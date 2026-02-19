“全方位に色目”で炎上も…『脱出おひとり島5』チェ・ミナス、事務所所属で芸能活動本格スタート！ | RBB TODAY

Netflixの恋愛リアリティ番組『脱出おひとり島』シーズン5出演者のチェ・ミナスが、本格的な芸能活動をスタートさせた。

最近、俳優イ・サンイや女優ユ・インナなどが所属する芸能事務所チョロクベムエンターテインメントの公式SNSに、チェ・ミナスに関するコンテンツが公開された。

【注目】“全方位に色目”で総スカンも…話題性1位の チェ・ミナス

同アカウントには2月18日、チェ・ミナスの雑誌撮影のビハインドカットが掲載された。また、2月19日時点でポータルサイトに掲載されている彼女のプロフィールにも、所属事務所としてチョロクベムエンターテインメントが登録されている。

チェ・ミナスは『脱出おひとり島』で、率直で堂々とした憎めない魅力を発揮し、注目を集めた。一部では、他の女性陣と安定した関係にある男性陣にまでアプローチする“全方位に色目”を向ける行動で“悪役”と炎上することもあったが、それさえも話題性へと昇華させた。

（写真＝チョロクベムエンターテインメントSNS）チェ・ミナス

彼女は2021年にミス・コリア「善（準ミス）」に選出され、さらに海外のミスコンテスト「ミス・アース」で優勝した経歴も持つ。

その後、2022年放送のバラエティ番組『入居争奪戦：ペントハウス』（原題）に出演。昨年はドラマ『瑞草洞＜ソチョドン＞』で、主演イ・ジョンソクの見合い相手役としてサプライズ出演するなど、着実に活動の幅を広げている。

■【写真】『脱出おひとり島』出演！“韓国陸上界のaespa・カリナ”、大胆水着姿

■【写真】「G-DRAGONの熱愛相手」『脱出おひとり島5』に出演の

■“オトナの恋リア”『脱出おひとり島』出演者、女性共演者との“ベッド共有”に言及「本気でしたいと…」