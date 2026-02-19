 USJ「スーパー・ニンテンドー・ワールド」5周年で“無敵マリオ”の「パワーアップバンド」が登場！ アニバーサリーケーキなど記念フードも | RBB TODAY
USJ「スーパー・ニンテンドー・ワールド」5周年で"無敵マリオ"の「パワーアップバンド」が登場！ アニバーサリーケーキなど記念フードも

ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの「スーパー・ニンテンドー・ワールド」が2026年3月18日に開業5周年を迎えます。これを記念し「スーパースター」をモチーフにした限定グッズやフードが登場します。

◆"We are all STARS!"をテーマに特別な体験も提供！

まず限定グッズとして「スーパースター」を手に入れた“無敵マリオ”をイメージした、カラフルな「アニバーサリー・パワーアップバンド」が新登場。さらに「スーパー・ニンテンドー・ワールド」の世界観を詰め込んだ、新デザインのグッズも展開されます。

また、フードメニューでは「スーパースター」のポップコーンバケツが、エリア開業5周年を記念した1年限定でBGMとともに色とりどりに点滅するスペシャルバージョンに変身。さらに「スーパー・ニンテンドー・ワールド・アニバーサリーケーキ」なども販売されます。

■アニバーサリー・パワーアップバンド

販売場所：ワンナップ・ファクトリー、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オンラインストアなど
販売開始予定日：2026年3月18日（水）～


■フェイスタオル

販売場所：ワンナップ・ファクトリー、ユニバーサル・スタジオ・ジャパン オンラインストアなど
販売開始予定日：2026年3月18日（水）～

■アニバーサリー・スーパースター・ポップコーンバケツ

販売場所：ピットストップ・ポップコーンなど
販売開始：2026年3月18日（水）～


■スーパー・ニンテンドー・ワールド・アニバーサリーケーキ（4名様分）

販売場所： キノピオ・カフェ
販売開始： 2026年3月18日（水）～

■スーパースター・アニバーサリープレート ～マッシュルーム・ラザニア＆フライドチキン～

販売場所： キノピオ・カフェ
販売開始： 2026年3月18日（水）～

■無敵！ スーパースター・パンケーキサンド ～マンゴー～

販売場所： マリオ・カフェ＆ストア
販売開始： 2026 年3月18日（水）～


■パワーアップ！ マリオのストロベリーソーダ　パワーアップ！ ピーチ姫のピーチソーダ　パワーアップ！ ルイージのマスカットソーダ

販売場所： マリオ・カフェ＆ストア
販売開始： 2026 年3月18日（水）～


◆「スター」を見つけて限定ステッカーをGET！

その他、今回のアニバーサリーでは"We are all STARS!"をテーマに、ゲストが一体となって楽しめる特別な体験も提供。家族や仲間たちと"一致団結"する楽しさを味わえる内容となっています。

エリアに散らばった「スーパースター」を集めてケーキを完成させましょう！ 見つけた“スター”をクルーに届けると、5周年限定のかわいい特別なステッカーをプレゼントします。



配布期間：2026年3月18日（水）～
配布場所：スーパー・ニンテンドー・ワールド

「スーパー・ニンテンドー・ワールド5周年記念商品は2026年3月18日より発売。詳しい情報は公式サイトをご確認ください。


《鈴木伊玖馬@INSIDE》

