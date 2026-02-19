SEVENTEEN、5年連続ランクインの快挙！国際レコード産業連盟（IFPI）年間チャートでBTSと並ぶ偉業 | RBB TODAY

SEVENTEENが、国際レコード産業連盟（IFPI）が発表する「グローバル・アーティスト・チャート」に5年連続で名を連ねた。

2月18日（現地時間）、IFPIによると、SEVENTEENは「グローバル・アーティスト・チャート2025（Global Artist Chart 2025）」で14位にランクインした。

IFPIは毎年、世界のフィジカルアルバム販売数、デジタル音源ダウンロード数、ストリーミング数などを合算し、「トップ20」までの順位を発表している。

SEVENTEENは2021年に同チャートで9位に初登場して以降、着実に上位圏を維持している。IFPI「グローバル・アーティスト・チャート」に5年連続でランクインしたK-POPアーティストは、SEVENTEENとBTSの2組のみだ。

SEVENTEENは昨年、5thフルアルバム『HAPPY BURSTDAY』をはじめ、BSS（スングァン・ドギョム・ホシ）の2ndシングル『TELEPARTY』、ホシ×ウジの1stシングル『BEAM』、エスクプス×ミンギュの1stミニアルバム『HYPE VIBES』まで計4作を発表し、“スーパーアイドル”としての真価を示した。

このうち『HAPPY BURSTDAY』はアメリカ・ビルボードのメインアルバムチャート「ビルボード200」で2位を記録し、『HYPE VIBES』は同チャートでK-POPユニットアルバムとして最高順位を更新した。グループおよびユニットのバランスの取れた活躍に後押しされ、SEVENTEENは「2025 Billboard K-POP Artist 100」で1位から13位までを独占する快挙も達成した。

SEVENTEENの“快進撃”は今年も続いている。まず、グループのメインボーカルであるドギョム×スングァンのユニットが、今年1月に1stミニアルバム『Serenade』をリリースした。バラードジャンルのタイトル曲『Blue』で国内外の音源チャート1位に輝いた。さらに、別のユニットであるエスクプス×ミンギュは、国内外5都市で「CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY」を展開している。

ワールドツアーも継続中だ。SEVENTEENは2月28日と3月1日に香港・カイタックスタジアムを皮切りに、アジア主要都市の大型スタジアムで「SEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN ASIA」を開催する。4月4日・5日には仁川アシアド主競技場でアンコールコンサートを行い、7カ月にわたるワールドツアーのフィナーレを飾る予定だ。

