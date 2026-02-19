安田顕＆吉瀬美智子、車いすラグビーのヘッドコーチ役に！日曜劇場『GIFT』出演決定 | RBB TODAY

4月スタートの日曜劇場『GIFT』(TBS)で、安田顕と吉瀬美智子が車いすラグビーのヘッドコーチ役で出演することが決定した。



日曜劇場『ＧＩＦＴ』(C)TBS

同作は、車いすラグビーを舞台に、弱小チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、本気で心と身体をぶつけ合うことで仲間、家族の大切さ、そして愛を知っていく絆と再生の物語だ。堤真一が27年ぶりに日曜劇場で主演を務める。

天才すぎる頭脳を持った宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人が、ひょんなことから車いすラグビーに出会い、3年間勝利なしで選手同士は度々口論、プレーに一体感がなくバラバラで到底勝てる雰囲気はない弱小チーム「ブレイズブルズ」と関わることに。周囲から孤立し、誰ともぶつかることも向き合うこともなく、自身の興味のある難問を見つけ答えを導き出すことだけを生きがいとしてきた孤独な男が、問題山積みのチームを目にし、車いすラグビーのルールも知らない中、「僕なら勝たせることができます。このチームを日本一にしてみせます」と言い放つ。

最初はただ勝てないという難問を解いていくだけのつもりだった伍鉄が、ブルズの抱える難問の答えを導き出していく中で、選手と本気でぶつかり合い、そして個々が抱える人生の傷を知ることで自身の抱える難問とも向き合っていく。

伍鉄を演じる堤のほか、ブルズに所属する輝きを失った孤高のエース・宮下涼役で山田裕貴、取材をきっかけにブルズと関わっていく雑誌記者・霧山人香役で有村架純が出演する。

安田が演じるのは、日本選手権3連覇をはたした強豪チーム「シャークヘッド」のヘッドコーチで、日本代表チームも率いる冷酷で厳格な名将・国見明保だ。



車いすラグビーの元選手でもあり、車いすラグビーを単なるレクリエーションではなく、一つのスポーツを極めるアスリートの道として確立することを使命としている。その信念のもと、指導では勝ちという結果に徹底してこだわり、一切の甘えを許さない厳しさから脱落する選手も多いが、食らいついた者は確実に一流へと成長する名将といわれている。冷酷に見える一方で、車いすラグビーの未来と選手を誰よりも思う、情に厚い人物でもある。突然車いすラグビーの世界に現れたド素人の伍鉄に対し、侮辱されたような思いから強い嫌悪感を抱く。また、ブルズとはある深い縁がある。

吉瀬が演じるのは、シャークヘッドとは正反対の低迷するブルズを率いる姉御肌の女将・日野雅美だ。

普段は理学療法士としてリハビリセンターで働きながら、空中分解の危機すら感じるブルズに頭を抱えつつも、なんとか再起を目指して奮闘している。ブルズの発足時にトレーナーとして加わり、現在は当初から在籍する唯一のスタッフで、チームの母的存在だ。かつて活気に満ちていた強いブルズの時代も知っている。国見とは確執があるが、それは考え方やスタンスの違いによるもので、憎んでいるわけではない。伍鉄とは従姉妹で、周囲から孤立する伍鉄の数少ない理解者だ。まさか伍鉄が嬉々として車いすラグビーの世界に興味を示すとは想像もしておらず、思わず問題山積みのチームについて愚痴をこぼしたことが、すべての始まりだった。

今を輝く最強チームと、低迷期の弱小チームを率いる対照的な二人。彼らにとっての葛藤や成長、そしてギフトは何を意味するのか。物語に厚みを与える名バイプレーヤーの安田、吉瀬に注目だ。

国見明保役の安田顕は「車いすラグビーのヘッドコーチを演じさせていただきます。選手を演じる皆さん、スタッフさんたちの真剣に向き合う姿勢に、日々熱い想いをいただいています。個性 特性 パフォーマンスが違う人間が一つになり、平等にぶつかり合えるこのスポーツが、より多くの方たちに届きますように。現場の一員として、懸命に取り組ませていただきます。」とコメント。

日野雅美役の吉瀬美智子は「演出を務める平野さんとは久々の再会ということもあり喜びと同時に少し緊張しながら現場に入りました。豪華なキャストの皆さんとご一緒できることも心強く感じています。私は車いすラグビーチーム「ブレイズブルズ」のヘッドコーチ・日野雅美を演じています。堤真一さん演じる伍鉄文人の従姉妹でもあり、彼に振り回されながらも、チームや選手たちの成長をそっと見守っていく役どころです。車いすラグビーの迫力や魅力を楽しんでいただける作品になっていますので、ぜひご期待ください。」と視聴者へ呼びかけた。