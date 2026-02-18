SHINee・テミン、K-POP初！米Amazon Music『In the Paint』出演へ　グローバル展開の頂点に | RBB TODAY

SHINeeのテミンが、K-POPの誇りを背負い、米Amazon Musicのステージに立つ。

2月18日、所属事務所BPMエンターテインメントは「テミンが、2月19日（現地時間）公開の『Amazon Music presents: In the Paint』に、K-POPアーティストとして初出演する」と発表した。

【写真】テミン、官能的な“びしょ濡れ”姿

『Amazon Music presents: In the Paint』（以下『In the Paint』）は、Amazon MusicがNBAのポストゲームショーを通じて展開するグローバルパフォーマンスシリーズで、バスケットボールのコートサイドというユニークな空間で、アーティストの音楽を新たに再解釈するのが特徴だ。これまでにClipse、Nas、YGなど世界的なスターたちが出演してきた権威あるステージで、テミンはK-POPアーティストとして初めてこのリストに名を連ね、グローバルな存在感を改めて示した。

（写真＝OSEN）テミン

テミンは繊細な表現力と圧倒的なパフォーマンスで“アイドルのアイドル”と称される唯一無二のソロアーティストだ。最近では、ラスベガス単独公演を全席完売で成功させたほか、NBCの看板トーク番組『ザ・ケリー・クラークソン・ショー（The Kelly Clarkson Show）』やグラミー・ミュージアム主催の『グローバル・スピン・ライブ（Global Spin Live）』などに出演し、アメリカ本土での影響力を着実に拡大してきた。

（写真＝Amazon Music）テミン

特に今回の『In the Paint』出演は、4月に開催される世界最大級の音楽フェスティバル「2026 Coachella Valley Music and Arts Festival（コーチェラ）」を控えて伝えられたニュースという点で、より一層意義深い。グローバルパフォーマンスシリーズで弾みをつけたテミンが、コーチェラでどのような“グローバル展開の頂点”を見せるのか、世界中のファンから注目が集まっている。

音楽業界関係者は「テミンがAmazon Musicのパフォーマンスシリーズに初参加したことは、彼のパフォーマンスが言語の壁を越え、アメリカ大衆音楽市場で一つの芸術として評価されていることを意味する」と評した。

◇テミン プロフィール

1993年7月18日生まれ。韓国・ソウル市出身。2005年にSMエンターテインメントの週末公開オーディションで合格し、2008年5月25日にSHINeeとしてデビュー。グループ内ではボーカルとメインダンサーを担当。最年少の可愛いキャラクターでファンを魅了している。2016年には日本でのソロデビューも果たし、日本武道館で2万8000人を動員した。

