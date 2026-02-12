 堀米雄斗、ハーフパイプ・平野歩夢への思い明かす「高めあえる存在」 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ スポーツ 記事

堀米雄斗、ハーフパイプ・平野歩夢への思い明かす「高めあえる存在」

エンタメ スポーツ
注目記事
(Photo by Maddie Meyer/Getty Images)
  • (Photo by Maddie Meyer/Getty Images)
  • (Photo by Patrick Smith/Getty Images)

　国際オリンピック委員会（IOC）が11日に日本語公式Xを更新。東京五輪、パリ五輪のスケートボード男子ストリートの金メダリストの堀米雄斗選手が、ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ハーフパイプに出場している平野歩夢選手への思いを明かした。

　平野選手はスケートボーダーとしても活躍し、東京五輪にもスケートボード男子パークに出場している。

　現在開催されているミラノ五輪ではスノーボーダーとしてスノーボード男子ハーフパイプに出場し、11日（日本時間12日未明）に行われた予選では、骨折しながらも決勝進出を決めていた。

(Photo by Patrick Smith/Getty Images)

　IOC日本語公式アカウントは11日、「パリ2024金メダリストの堀米雄斗選手にスノーボード男子ハーフパイプ日本代表の平野歩夢選手への思いを聞きました」とし、平野選手と同じ東京五輪のスケートボード種目に出場した堀米選手へのインタビュー動画を投稿した。

　堀米選手は平野選手について、「小さい頃から一緒に戦ってきて、一緒に話すこととかはあまりなかったんですけど」と明かしつつ、「大人になっていってスケボーの大会とかでまた会うようになって、今ではオリンピックのこととか大会に向けてのこととか。あとは本当に他愛もない話とか、高めあえる存在だと思っています」と話した。

　また、堀米選手は「歩夢も本当にいろんなことがあってその中で頑張っているので、もちろん応援している」と思いを明かしていた。

　この動画にXからは、「素敵な繋がりですね」「二人の王者の絆、最高にアツいですね！」という声が集まっていた。

※【動画】堀米雄斗選手がスノーボード平野歩夢選手に想い明かす


ソチ五輪、スノボ平野＆平岡選手が日本初メダル！　視聴率は瞬間最高23.9％ | RBB TODAY
画像
　ソチ五輪、日本に今大会初のメダルをもたらしたスノーボード男子ハーフパイプ。11日深夜2時26分よりTBS系で放送された決勝の模様は、深夜にもかかわらず平均視聴率7.0％、瞬間最高で10.3％の高視聴率を記録したことが12日、わかった。
https://www.rbbtoday.com/article/2014/02/12/116791.html続きを読む »

「雪原に映える」日本選手団は赤ウェア！五輪開会式各国の衣装にも注目 | RBB TODAY
画像
日本選手団は鮮やかな赤ウェアで雪原に映え、各国の衣装も個性豊かで注目された。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/07/243578.html続きを読む »

Two-Sideways　二刀流
￥1,100
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
SWITCH Vol.40 No.12 特集 平野歩夢 A NEW CHAPTER
￥990
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《福田マリ》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

トップトピックス

スポーツ

ピックアップ

page top