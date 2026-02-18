早逝した父は元・巨人軍だが「日本のこと知らない」…“水子地蔵ウエディング写真”の韓国インフルエンサー、釈明 | RBB TODAY

元巨人軍投手の父と国民的女優の母を持つインフルエンサーのチェ・ジュンヒが、日本で撮影したウエディング写真をめぐる論争について釈明した。

チェ・ジュンヒは2月18日、自身のSNSを通じて「日本によく撮影に行く韓国のカメラマンさんが指定して撮ってくれた場所で、あの広い東京の中で私がどうやってわかるというのか」とコメントした。

【写真】チェ・ジュンヒ、水子地蔵に前でウエディング写真

これに先立ち、チェ・ジュンヒが11歳年上の一般男性の恋人と撮影したウエディング写真が公開されたが、その中の寺院で撮影された写真について、ネットユーザーから「水子供養」の儀式が行われる場所だという指摘が相次いだ。

「水子供養」とは、流産や中絶、死産などによって亡くなった胎児や、生後間もない子どもたちの冥福を祈る供養の儀式だ。水子地蔵が並んだ場所でウエディング写真を撮影したのは、あまりに不適切ではないかという批判が噴出した。

これに対しチェ・ジュンヒは、「最後に日本に行ったのは幼稚園の時の大阪だけ」とし、「その写真も、そもそも公式に公開したものではなく、記者さんが無断で持って行って使った写真のひとつにすぎない。私はウエディング撮影も協賛だけで9件以上やっているのに、あの写真1枚だけをどうやって把握できたというのか」と悔しさをにじませた。

（写真＝チェ・ジュンヒInstagram）チェ・ジュンヒと婚約者

さらに、当時ウエディング写真を撮影したカメラマンとのSNSでのやり取りも公開し、「アメリカ大好き人間（ガチ勢）で、日本文化についてまったく知らなかった。申し訳ない」と付け加えた。

なお、チェ・ジュンヒは2月16日、11歳年上の一般男性と結婚すると発表した。

これを受け、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん、母はトップ女優のチェ・ジンシルさんで、いずれも彼女が幼い頃に突然この世を去っているという生い立ちにも、改めて注目が集まっている。

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。インフルエンサー。母は韓国の国民的女優だったチェ・ジンシルさんで、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん。両親は2000年に結婚したが、2004年に離婚。その後、母チェ・ジンシルさんは2008年に、父チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去っている。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除となった。

