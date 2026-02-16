父は元巨人投手 「憂鬱な幼少期」を吐露した韓国インフルエンサー、結婚を自ら発表【全文】 | RBB TODAY

韓国の国民的女優チェ・ジンシルさんと元読売ジャイアンツ投手のチョ・ソンミンさんの娘、チェ・ジュンヒが結婚を発表した。

2月16日、チェ・ジュンヒは自身のSNSに「私、お嫁に行きます」という長文を綴った。

【写真】DVそして突然の死…チェ・ジュンヒの両親の悲劇

この日、彼女は「私にとって家族は、いつも簡単な言葉ではなかった」として、「憂鬱でしかなかった幼少期を過ごしながら、いつかは温かい自分の居場所を作りたいと長い間に心に決めてきた」と語った。

続けて、「これからは誰かの娘としてではなく、妻として、そしてこれから作っていく私だけの新しい家族として、より力強く温かい人生を生きていこうと思う」と結婚の感想を伝えた。

また、彼女は「婚約者は一般人なので、慎重になっている」として、「どうか確認されていない話や、憶測は控えていただくようお願いする」と付け加えた。

なお、チェ・ジュンヒは現在、インフルエンサー兼モデルとして活躍中だ。

（写真＝チェ・ジュンヒInstagram）

チェ・ジュンヒの投稿全文は、以下の通り。

◇

こんにちは、ジュンヒです！

本当は自分のペースに合わせてゆっくりと、そして最もきれいな形で伝えたかったニュースがありました。

それなのに、私の同意なく事実確認もされていない記事で先に知られることになってしまいましたね、ハハ…！

交際期間も間違っていますし、まるで私が独占インタビューに応じたかのように表現された刺激的な記事を見て、正直とても傷つきました。

人生で1度きりの結婚発表をこのような形でしたくはなかったです。

それでも、すでに多くの方が知ることになった以上、私からもう1度きちんとお伝えしたいです。

はい、私、お嫁に行きます！

私にとって家族は、常に簡単な言葉ではなかったじゃないですか？（笑）

憂鬱でしかなかった幼少期を過ごしながら、いつかは温かい自分の居場所を作りたいと長く心に決めてきました。

これからは誰かの娘としてではなく、妻として、そしてこれから作っていく私だけの新しい家族として、より力強く温かい人生を生きていこうと思います。

婚約者は一般人なので、慎重になっています。どうか確認されていない話や憶測は控えていただくようお願いいたします。私にとっても、その人にとっても、大切な日常ですから。

結婚を準備する過程やお話は、私の準備が整ったとき、自分のやり方少しずつ公開していていきますね。

突然の知らせであったにも関わらず、温かい祝福と応援をしてくださったすべての方々、本当にありがとうございます。

今回のことで一瞬心が揺らぎましたが、それでも私は愛を選び、幸せになることに決めました！

私の未来は、私が自分でより温かく作っていきます。

応援してくださる知人とバニーズの皆さん、いつもそばを守ってくれてありがとうございます。

素晴らしい記者の方々も本当にたくさんいるということは知っています。だからこそ、とても残念です。事実確認がされていない内容と刺激的な表現で、誰かの人生において最も大切な瞬間が消費される姿は、少し残酷で欲深く見えました…

アクセス数よりも重要なのは、人の人生だと思います。私の結婚によって、家族の誰かが傷ついたり被害を受けたりすることがないようにしてほしいです。

どうか正確なファクトチェックの後に、記事を掲載してくださるよう丁重にお願いいたします。

私の結婚は刺激的なコンテンツではなく、私の人生です。

◇チェ・ジュンヒ プロフィール

2003年3月1日生まれ。インフルエンサー。母は韓国の国民的女優だったチェ・ジンシルさんで、父は読売ジャイアンツでもプレーしたプロ野球選手チョ・ソンミンさん。両親は2000年に結婚したが、2004年に離婚。その後、母チェ・ジンシルさんは2008年に、父チョ・ソンミンさんは2013年に突然この世を去っている。2022年2月にY-BLOOMエンターテインメントと専属契約を結び、母親と同じく女優として活動するとされたが、同年5月に契約解除となった。

■「未成年性的搾取」の声もあるが…チェ・ジュンヒの11歳差婚を祝福すべき理由

■【写真】全身エリテマトーデスに苦しんだチェ・ジュンヒ、闘病写真を公開

■【写真】チェ・ジュンヒ、整形手術後の腫れた顔を赤裸々に公開