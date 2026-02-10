 ゆうちゃみ、萌え袖＆ニットコーデでふっくら美バスト披露！ | RBB TODAY
ゆうちゃみ、萌え袖＆ニットコーデでふっくら美バスト披露！

ゆうちゃみ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎横山マサト
  • ゆうちゃみ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎横山マサト
  • ゆうちゃみ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎横山マサト

　10日発売の『FLASH』（光文社）に、タレントでモデルのゆうちゃみが登場している。

ゆうちゃみ(C)光文社/週刊FLASH 写真◎横山マサト

　同誌では、同日発売のデジタル写真集に収録しきれなかったカットを5ページにわたり掲載。ピンクのニットにチェックシャツを羽織り、カメラに向かってリラックスした笑顔を見せるカットが公開された。“国民的ギャル”の自然体な表情が堪能できるグラビアは必見だ。


ゆうちゃみ、タンクトップから大胆へそ出し！引き締まったウエスト披露 | RBB TODAY
画像
ゆうちゃみや多彩なモデル・芸能人らが表紙やグラビアで登場し、魅力的な写真とインタビューを披露している。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/12/23/241435.html続きを読む »

ゆうちゃみ、春色ランジェリーを華やかに着こなし！“ピーチ・ジョン”シーズンビジュアル公開 | RBB TODAY
画像
ゆうちゃみがピーチ・ジョンの新ビジュアルに起用され、話題の盛れるノンワイヤーブラなど新作ランジェリーとキャンペーン情報が紹介された。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/01/21/242655.html続きを読む »

FLASHデジタル写真集　ゆうちゃみ　また君に会えてよかった
￥1,650
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

週刊FLASH（フラッシュ） 2026年2月24日号（1802号） [雑誌]
￥550
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

