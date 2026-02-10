ゆうちゃみ、萌え袖＆ニットコーデでふっくら美バスト披露！ | RBB TODAY

10日発売の『FLASH』（光文社）に、タレントでモデルのゆうちゃみが登場している。
同誌では、同日発売のデジタル写真集に収録しきれなかったカットを5ページにわたり掲載。ピンクのニットにチェックシャツを羽織り、カメラに向かってリラックスした笑顔を見せるカットが公開された。“国民的ギャル”の自然体な表情が堪能できるグラビアは必見だ。
