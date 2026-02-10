天羽希純、キュートな笑顔とむっちりボディで魅了！『週刊SPA!』表紙に登場 | RBB TODAY

10日発売の『週刊SPA!』（扶桑社）最新号でに元「#2i2」の天羽希純が登場。表紙を飾り、同誌の名物グラビア企画「グラビアン魂」に初登場した。
天羽は東京都出身の29歳。身長164センチ、キュートな顔立ちに美ボディ、セクシーなコメントが際立ち熱狂的に愛されるグラビアアイドルだ。所属していたアイドルグループ「#2i2」は2025年末をもって解散しており、現在はソロとして活動。最新写真集『BONUS』（集英社）も発売中だ。
また「美女地図」のコーナーには、本多もかと沖口優奈が登場している。
本多は愛知県出身の19歳。「dela」のメンバーとして名古屋を拠点に活動する傍ら、「スーパー耐久シリーズ2025」のレースアンバサダーや撮影会モデルとしても活躍中。“NGなし”で突っ走る、グラビア界期待のホープだ。
沖口は大阪府出身、1998年生まれの28歳。2016年にアイドルグループ「マジカル・パンチライン」に加入したが、昨年12月にグループからの卒業を発表。4月16日に行われる10周年ワンマンライブをもって卒業し、4月20日には1st写真集を発売する。
