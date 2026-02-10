 天羽希純、キュートな笑顔とむっちりボディで魅了！『週刊SPA!』表紙に登場 | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ グラビア 記事

天羽希純、キュートな笑顔とむっちりボディで魅了！『週刊SPA!』表紙に登場

エンタメ グラビア
注目記事
撮影/鈴木ゴータ ヘアメイク/塩田結香(JULLY) スタイリング/工藤沙恵(ミタケイショウ)
  • 撮影/鈴木ゴータ ヘアメイク/塩田結香(JULLY) スタイリング/工藤沙恵(ミタケイショウ)
  • 撮影/鈴木ゴータ ヘアメイク/塩田結香(JULLY) スタイリング/工藤沙恵(ミタケイショウ)
  • 撮影/鈴木ゴータ ヘアメイク/塩田結香(JULLY) スタイリング/工藤沙恵(ミタケイショウ)
  • 撮影/高橋慶佑 ヘアメイク/KEIKO(renewal) スタイリング/毛塚由恵
  • 撮影/高橋慶佑 ヘアメイク/KEIKO(renewal) スタイリング/毛塚由恵
  • 撮影/田中智久 ヘアメイク/伊藤遥香 スタイリング/米丸友子 撮影協力/LECEB SESOKO VILLA
  • 撮影/田中智久 ヘアメイク/伊藤遥香 スタイリング/米丸友子 撮影協力/LECEB SESOKO VILLA

　10日発売の『週刊SPA!』（扶桑社）最新号でに元「#2i2」の天羽希純が登場。表紙を飾り、同誌の名物グラビア企画「グラビアン魂」に初登場した。

撮影/鈴木ゴータ ヘアメイク/塩田結香(JULLY) スタイリング/工藤沙恵(ミタケイショウ)
撮影/鈴木ゴータ ヘアメイク/塩田結香(JULLY) スタイリング/工藤沙恵(ミタケイショウ)

　天羽は東京都出身の29歳。身長164センチ、キュートな顔立ちに美ボディ、セクシーなコメントが際立ち熱狂的に愛されるグラビアアイドルだ。所属していたアイドルグループ「#2i2」は2025年末をもって解散しており、現在はソロとして活動。最新写真集『BONUS』（集英社）も発売中だ。

　また「美女地図」のコーナーには、本多もかと沖口優奈が登場している。 　

撮影/高橋慶佑 ヘアメイク/KEIKO(renewal) スタイリング/毛塚由恵
撮影/高橋慶佑 ヘアメイク/KEIKO(renewal) スタイリング/毛塚由恵

　本多は愛知県出身の19歳。「dela」のメンバーとして名古屋を拠点に活動する傍ら、「スーパー耐久シリーズ2025」のレースアンバサダーや撮影会モデルとしても活躍中。“NGなし”で突っ走る、グラビア界期待のホープだ。

撮影/田中智久 ヘアメイク/伊藤遥香 スタイリング/米丸友子 撮影協力/LECEB SESOKO VILLA
撮影/田中智久 ヘアメイク/伊藤遥香 スタイリング/米丸友子 撮影協力/LECEB SESOKO VILLA

　沖口は大阪府出身、1998年生まれの28歳。2016年にアイドルグループ「マジカル・パンチライン」に加入したが、昨年12月にグループからの卒業を発表。4月16日に行われる10周年ワンマンライブをもって卒業し、4月20日には1st写真集を発売する。


天羽希純の火照り顔＆汗ばむ水着姿を収録！サウナグラビアムックの創刊号表紙飾る | RBB TODAY
画像
サウナ好きの5人のグラドルが汗だく水着姿やサウナ愛を披露し、創刊されたグラビアマガジン
https://www.rbbtoday.com/article/2026/02/09/243661.html続きを読む »

マジパン・沖口優奈、“歯科医”に!? 魅惑の美ボディでお仕事帰りに誘惑…… | RBB TODAY
画像
6月21日にリリースされた『SPA !デジタル写真集 沖口優奈「仕事帰りの誘惑」』（扶桑社）。発売を記念して、その誌面カットが公開された。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/06/21/221129.html続きを読む »

週刊SPA! (2026年2月17日号)
￥600
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

天羽希純写真集 『BONUS』
￥3,630
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《アルファ村上》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

グラビア

トップトピックス

エンタメトピックス

ピックアップ

page top