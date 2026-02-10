 瀬戸大也と馬淵優佳が離婚を発表「子どもたちとの生活を大切に」過去には瀬戸の不倫騒動も | RBB TODAY
瀬戸大也と馬淵優佳が離婚を発表「子どもたちとの生活を大切に」過去には瀬戸の不倫騒動も

　10日、競泳男子2016年リオ五輪銅メダリストの瀬戸大也と飛び込み女子の元日本代表の馬淵優佳が離婚したことをそれぞれのインスタグラムで発表した。

　馬淵はインスタグラムのストーリーズで、「私事で恐縮ではございますが、このたび、離婚が成立いたしました」と報告。

　また、「今後は子どもたちとの生活を大切に守りながら、これまで以上に仕事に邁進してまいります」とし、「関係者の皆様、そして日頃より応援してくださっている皆様には、引き続き温かく見守っていただけましたらうれしく思います」とつづった。

　さらに瀬戸もインスタグラムに「私事で恐縮ではございますが、この度、馬淵優佳さんと離婚致しましたことをご報告させていただきます」と投稿した。

　瀬戸も同じく「これからは子供達の幸せを協力して守っていく所存です」とつづり、「皆様にはご心配をおかけいたしますが、新しい人生のスタートを温かく見守っていただけますと幸いです。選手として、一人の人間として、精一杯頑張ってまいります」とコメントしていた。

　瀬戸と馬淵は2017年に結婚し、2018年に長女、2020年に次女が誕生していた。

　一方、2020年に『週刊新潮』が瀬戸の不倫を報じ、スポンサーとの契約が解除されるなどの事態に。2024年には『週刊文春』が、2人がすでに別居し、離婚協議を始めていると報じていた。

（瀬戸大也公式インスタグラム）
（馬淵優佳公式インスタグラム）


さんま、瀬戸大也の不倫騒動を大イジリ「水泳の話は置いといて…」
　明石家さんまが、18日放送の『踊る！さんま御殿！！』（日本テレビ系）で、ゲストの競泳選手・瀬戸大也の過去の不倫騒動をイジり続けた。
https://www.rbbtoday.com/article/2022/10/19/203008.html続きを読む »

馬淵優佳、飛び込み復帰の理由告白
　水泳飛び込み女子の元日本代表・馬淵優香が、9日放送の『アッコにおまかせ！』（TBS系）に生出演。現役復帰への想いを明かした。
https://www.rbbtoday.com/article/2022/01/09/195184.html続きを読む »

《福田マリ》

