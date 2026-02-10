サッカーバラエティで話題を集めた日本女優、韓国芸能界へ“本格進出”へ　現地事務所と専属契約 | RBB TODAY

日本の女優・眞嶋優が本格的な韓国進出に乗り出す。

韓国の芸能事務所ESteemは2月10日、眞嶋優と専属契約を締結したと発表した。

【画像】眞嶋優が被害？ 韓国サッカーバラエティで“やらせ”疑惑

今回の契約は、単なる海外アーティストの獲得にとどまらず、スポーツやバラエティを通じて証明された眞嶋優のスター性を、韓国のエンターテインメント市場で本格的に拡張していくというシグナルと受け止められている。

眞嶋優は、SBSの人気サッカーバラエティ番組『ゴールを決める彼女たち』（原題）に出演し、大衆に強烈な印象を残した。特に「日韓戦」では圧倒的な実力を見せ話題を集め、その後は正式に「FCワンダーウーマン」のメンバーとなり、チームのエースとして活躍している。

（写真提供＝ESteem）眞嶋優

彼女が韓国ファンの心をつかんだ理由は、単なるサッカーの実力だけではない。現役選手顔負けの闘志に加え、通訳なしでも意思疎通ができるほど流暢な韓国語の実力は視聴者に強い印象を残した。

また、日本で子役時代から培ってきた確かな演技力と、明るく親しみやすいイメージも、今後の活動への期待を高める要素となっている。

ESteem側は「眞嶋優が持つ高い潜在力とグローバルな感覚を高く評価している」とし、「韓国での演技活動はもちろん、番組出演、広告、ブランドコラボレーションなど、さまざまな分野で実力を存分に発揮できるよう全面的な支援を惜しまない」と伝えた。

眞嶋優もESteemを通じて「韓国で活動できる貴重な機会を得ることができ、とてもうれしい」とし、「ESteemとともに新しい舞台で、より多くの挑戦を続けていきたい」と抱負を語った。

なおESteemには、チャン・ユンジュ、ハン・ヘジン、イ・ヒョニらが所属している。

