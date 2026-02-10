KISS OF LIFE、2年4カ月ぶりの日本ファンミーティング「＜DEJA VU＞ IN TOKYO」開催決定！ | RBB TODAY

KISS OF LIFEが東京にやって来る。

自由でエネルギッシュなスタンス、高い音楽的完成度、そして独自のコンテンツで注目を集めてきたKISS OF LIFEが、2026年に開催されるアジアファンミーティングツアーの一環として、日本・東京公演「2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR ＜DEJA VU＞ IN TOKYO」を開催することが決定した。

所属事務所S2 ENTERTAINMENTは1月27日、公式SNSを通じてアジアファンミーティングツアーの日程が記されたポスターイメージを公開。今回のツアーでは、2年4カ月ぶり、2回目となる日本でのファンミーティング開催も発表された。

東京公演「2026 KISS OF LIFE ASIA FANMEETING TOUR ＜DEJA VU＞ IN TOKYO」は、市川市文化会館にて、2026年6月27日に開催される予定だ。公演は、PART1とPART2の2公演が行われる。

（写真提供＝S2エンターテインメント）KISS OF LIFE

なお、チケットは2月28日正午より、KISS OF LIFE JAPAN OFFICIAL FANTOWN「KISSY JAPAN」にて先行応募受付がスタートする。

◇KISS OF LIFE プロフィール

長らく練習生として過ごしたJULIE（ジュリー）とNATTY（ナッティ）を中心に、歌手シム・シンの娘BELLE（ベル）、末っ子のHANEUL（ハヌル）で結成された多国籍ガールズグループ。2023年7月5日、1stミニアルバム『KISS OF LIFE』でデビュー。2024年の「第33回ソウル歌謡大賞」をはじめ、「第13回サークルチャートミュージックアワード」「HANTEO MUSIC AWARDS」「第21回韓国大衆音楽賞」など数多くの授賞式で表彰された。2025年11月に日本1stミニアルバム『TOKYO MISSION START』をリリースし、日本デビューを果たした。

