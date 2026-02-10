Stray Kids・I.N、“生みの親”J.Y.Parkの東京公演にゲスト出演！イチ押しアイドルとして活躍 | RBB TODAY

ボーイズグループ Stray KidsのI.Nが、所属事務所を設立した歌手J.Y. Park（パク・ジニョン）の東京公演にゲストとして活躍した。

去る2月5日、I.Nは東京・カナデビアホールで開催されたJ.Y. Parkの単独コンサート「HAPPY HOUR」にゲスト出演した。

【写真】I.N、ふんわりパーマ×眼鏡で“彼氏感”全開

30年以上トップの座を守り続けている“生ける伝説”J.Y. Parkと、世界の音楽市場を席巻している“グローバルトップアーティスト”Stray KidsのI.Nによる特別な共演は、公演の熱気を一気に高めた。

「ボーイズグループ2AMのバラードの感性と、歌手RAINのパフォーマンスを兼ね備えたアーティストを探すのは容易ではなかったが、見つけてきた」というJ.Y. Parkの紹介とともにステージに登場したI.Nは、観客から熱烈な歓声を浴びた。

（写真＝JYPエンターテインメント）I.N

I.NはJ.Y. Parkとともに、2AMの『This Song』やRAINの『Switch to Me（duet with JYP）』でコラボステージを披露。柔らかく魅力的な歌声と、ニュージャックスウィングの雰囲気を活かした華麗なダンスを見せた。

実力を存分に発揮したI.Nは、「（J.Y.Parkがプロデュースした）2AM、2PM先輩のファンで、幼い頃から『This Song』が大好きだった。この曲をJ.Y.Parkと歌うことができ、不思議で、本当にありがたい」と感想を伝えた。

続けて、会場にバンド演奏によるバースデーソングが響き渡り、2月8日に誕生日を迎えたI.NのためにJ.Y. Parkが用意したケーキとプレゼントが登場した。I.Nは予期せぬサプライズに満面の笑みを浮かべ、J.Y. Parkと観客に感謝の意を表した。

（写真＝JYPエンターテインメント）

2枚目：左からI.N、J.Y.Park

なお、I.Nが所属するStray Kidsは来る3月28～29日と4月4～5日、仁川（インチョン）インスパイアアリーナで、公式ファンミーティング「STAY in Our Little House」を開催する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

■【写真】I.N、鍛え上げられた筋肉で“末っ子”らしからぬ一面「赤ちゃんはどこへ？」

■【写真】J.Y.Parkが習近平主席と対面！韓国大統領を挟んだ豪華SHOTに驚愕

■【写真】I.N、黒髪✕陶器肌の成熟した魅力でファンを虜に「かっこよさについていけない」