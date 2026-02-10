SEVENTEEN・ミンギュ、パリ・ファッションウィークで“メディア価値1位”を記録！約15億円を創出 | RBB TODAY

SEVENTEENのミンギュが、グローバルなファッション界で再び圧倒的な存在感を示した。

インフルエンサーマーケティングプラットフォーム「Lefty」が最近発表したレポートによると、ミンギュは「2026 F/W メンズ・パリ・ファッションウィーク」で、約990万ドル（約15億円）を超えるメディア価値を創出した。

【写真】直視できない…ミンギュの“入浴SHOT”

これは今回のパリ・ファッションウィークに参加したセレブリティの中で、最も高い数値を記録したという。

「Lefty」は毎シーズン、ファッションウィーク期間中に生み出されたメディア価値を測定・発表している。ソーシャルコンテンツの到達率やエンゲージメント、ブランド露出効果などを総合的に分析し、金額に換算した指標で、アーティストのブランドパワーを測る一つの尺度とされている。

（写真提供＝Dior）ミンギュ

ラグジュアリーブランド「Dior（ディオール）」のアンバサダーとして活動中のミンギュは、1月21日（現地時間）、フランス・パリで開催された「ディオール 2026-27秋冬メンズ・コレクション」に出席し、世界のメディアから大きな注目を集めた。昨年3月の「2025 F/W ウィメンズ・パリ・ファッションウィーク」でも、現地に参加したセレブリティの中で最も高いメディア価値を記録している。

さらにミンギュは、ファッション誌『GQ Korea』の2月号デジタルカバーにも登場。Dior Beautyとコラボした今回のビジュアルでは、より成熟した魅力と重厚なカリスマ性、力強いオーラを放ち、視線を集めた。同ビジュアルは『GQ Korea』3月号にも掲載される。

（写真提供＝『GQ Korea』）ミンギュ

なお、SEVENTEENは音楽活動にとどまらず、ファッション界でも強い影響力を誇っている。ジョシュアは、アメリカのラグジュアリーブランド「Thom Browne（トム ブラウン）」の招待を受け、「スーパーボウル・ウィーク」期間中に開催された「GQボウル」ファッションショーに出席。

エスクプスとディエイトはそれぞれ、ドイツのラグジュアリーブランド「BOSS（ボス）」、フランスのラグジュアリーブランド「Louis Vuitton（ルイ・ヴィトン）」のアンバサダーとして活動し、世界各地の主要ファッションウィークを席巻している。

（記事提供＝OSEN）

◇ミンギュ プロフィール

1997年4月6日生まれ。本名キム・ミンギュ。中学2年生の下校中にスカウトされ、オーディションを経て2011年にPledisエンターテインメントの練習生となった。その後、2015年にSEVENTEENのメンバーとしてデビュー。グループではサブラッパーを担当している。185cmを超える高身長と甘いマスクでかなり目立つビジュアルをしており、事務所が彼に目を付けた理由も「自社にもそろそろハンサムな練習生が必要だ」という理由から。

■【写真】「新たな聖地誕生」ミンギュ、一蘭＆ドンキに降臨！日本観光オフショットが話題

■【写真】ミンギュ、“濡れ髪”で放つ爽やかな色気にトキメキ…「心臓もたない」

■【写真】ミンギュ、日本での“個性的すぎる”オフショットが話題！「一歩間違えれば不審者」