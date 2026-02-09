BTSカムバックライブに最大26万人来場見通し…韓国警察はテロ対策、ネット脅迫などにも対応へ | RBB TODAY

BTSのカムバック公演に、最大26万人が集まる見通しだ。

これを受け、韓国警察は安全確保に総力で対応する方針を示した。

【注目】BTSファンは「小学校もろくに卒業していない」で炎上の番組

ソウル警察庁長のパク・ジョンボ氏は2月9日午前、定例記者会見に出席し、「警察として総力で対応し、市民が安全に公演を観覧できるよう措置する。公演までまだ1カ月あるため、その間に十分に準備する」と説明した。

続けて「主催側も3553人の安全管理要員を配置する予定だ。状況を見ながら追加配置も検討する。大規模な人出に備え、警察も市民の安全確保に万全を期す」と述べた。

3月20日にソウル・光化門（クァンファムン）で行われるBTSのカムバックライブには、最大で26万人が集まるとみられている。

（写真提供＝OSEN）BTS

これを受けソウル警察庁は、エリアを細分化し、各区域に責任者を配置するなど徹底した安全管理を実施する。また、チケットや宿泊券販売を装った詐欺や、インターネット上の脅迫投稿による混乱の可能性もあるとみて、サイバー専従チームを配置する方針だ。

さらに現場での暴動、暴行、テロ行為への備えも必要と判断。凶悪犯罪対策チームや特殊部隊を配置する方針を示した。駅やターミナル、商業施設、空港などにはテロ防止のため特殊部隊を配置し、観光客が多く訪れる明洞、弘大、江南、聖水洞一帯では警備を強化し、巡回も増やす方針だ。

■【写真】BTS・V、ベッド写真が流出!? 連休を満喫する“プライベートショット”に反響続々「やばい…」

■BTSカムバックライブのチケット予約日が決定 激しい争奪戦は必至か

■BTSの新アルバム『ARIRANG』を世界のメディアが考察…異なる“アリラン”への視点