BTS・V、海外でのファンサービスが話題！距離を守った現地ファンに見せた“神対応”の姿 | RBB TODAY

BTSのVがポルトガルで一人のファンと撮った写真に込められたエピソードが、静かな余韻を残している。

BTSは2月2日、海外日程のためドバイを経由してポルトガルへ向かった。完全体で空港から出国したのは、約4年ぶりだ。

現地では、Vがタルト専門のベーカリーを訪れる姿が目撃された。店で勤務していたファンはVに気づいた。写真の中のVはファンの肩に手を置き、穏やかな笑顔を浮かべており、ファンもまた明るく笑っている。

ファンは、出会いの経緯について具体的に説明した。店内でVに気づいたものの、マネージャーがタルトとコーラを注文している間も声はかけなかったという。

（写真提供＝OSEN）V

Vが注文を終えて店を出ようとした瞬間、ファンは小さく挨拶をしたが、Vには聞こえなかった。マネージャーが状況を伝えると、Vは振り返り、挨拶と笑顔で応えたという。

話はそれだけでは終わらなかった。ファンによると、Vは注文後に観光エリアへ向かったものの、しばらくしてナプキンを受け取るため再び店を訪れたという。その際、Vはファンをそっと抱き寄せ、「ありがとう」と声をかけたとされている。

ファンは、自身が9年間ARMYであり、マドリードで開催されるBTSのコンサートに行く予定だと伝えたところ、Vの方から写真を撮ろうと提案されたという。こうして、一枚の写真が残された。

気づいていながらも視線と距離を保つ、成熟したファンダム文化の在り方がそこにあった。

◇V プロフィール

1995年12月30日生まれ。韓国・大邱広域市出身。本名キム・テヒョン。身長179cm。2013年にBTSのメンバーとしてデビューし、グループ内ではサブボーカルを務める。“美少年”と呼ぶに相応しいビジュアルとのギャップを感じさせる低音ボイスが特徴で、ボーカルラインの中でも主に中低音パートを担当している。優れたビジュアルが世界的に評価されており、映画情報サイト『TC Candler』が発表する「世界で最もハンサムな顔100人」の上位にたびたびランクインしている。兵役のため2023年12月11日に入隊し、2025年6月10日に除隊した。

