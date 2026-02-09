ヒョンビン、妻ソン・イェジンの料理を太鼓判！お気に入りの一品を明かす「メセンイ牡蠣トックク」 | RBB TODAY

お笑いタレントのイ・ヨンジャが、ヒョンビンおすすめの「メセンイ牡蠣トックク（韓国風餅スープ）」に挑戦した。

2月8日、YouTubeチャンネル「イ・ヨンジャTV」には、「イ・ヨンジャ史上最高の旧正月の食卓、ヒョンビンのトッククレシピと真心込めた魚の蒸し煮」と題したコンテンツが公開された。

今回のコンテンツでイ・ヨンジャは誕生日を迎え、スタッフや仲間たちから祝福を受けた。コーヒーカーのプレゼントや同僚からの温かな言葉に笑顔を見せ、祝ってくれた人々へ感謝の気持ちを伝えた。

また、旧正月を迎え、特別な料理も準備。自身ならではのコツを盛り込んだ魚の蒸し煮を作る一方で、ヒョンビンが旧正月の料理としてすすめたメセンイ牡蠣トッククを用意し、注目を集めた。

イ・ヨンジャは「ヒョンビンが“おいしいもの”を送ってくれた。物ではなく、インタビューだった」と説明。以前、ヒョンビンが俳優のチョン・ウソンらと作品のプロモーションのためにイ・ヨンジャとコンテンツ撮影を行い、その際におすすめされた料理がメセンイ牡蠣トッククだったという。

（画像＝「イ・ヨンジャTV」キャプチャ）左からヒョンビン、チョン・ウソン、イ・ヨンジャ

撮影中、イ・ヨンジャがヒョンビンに「奥さんが作ってくれたトックク？」とメニューのおすすめを求めると、少し考えた末にヒョンビンは「メセンイ牡蠣トックク」と回答。イ・ヨンジャが「新年はこれで作って食べます」と応じると、ヒョンビンは親指を立てて賛同し、視線を集めた。

ヒョンビンの妻である女優のソン・イェジンは、結婚後、自身のSNSを通じて手作りの家庭料理をたびたび公開してきた。丁寧に作られた“おうちごはん”を夫とともに味わう様子は、写真だけでも大きな関心を集めている。

ヒョンビンがソン・イェジンの料理として「メセンイ牡蠣トックク」を直接すすめたことで、イ・ヨンジャだけでなく、視聴者の間でも話題となっている。

（記事提供＝OSEN）

◇ヒョンビン プロフィール

1982年9月25日生まれ。本名キム・テピョン。2003年にドラマ『ボディガード』でデビューし、2005年の『私の名前はキム・サムスン』で大ブレイク。その後もドラマ『シークレット・ガーデン』『ジキルとハイドに恋した私』『アルハンブラ宮殿の思い出』、映画『コンフィデンシャル／共助』『ザ・ネゴシエーション』など、ジャンルを問わない多彩な作品で説得力のある演技を披露した。2019年に韓国で放送された主演ドラマ『愛の不時着』がNetflixで配信されると、日本をはじめとした世界各国で大ブームに。2022年3月31日、女優ソン・イェジンと結婚。同年11月に息子が生まれている。

