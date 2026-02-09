G-DRAGON、「ダイソー行ったことない」発言に反響続々！“品切れ騒動”を心配するファンまで | RBB TODAY

BIGBANGのG-DRAGONがファンミーティング中に語った発言が、ネット上で話題を集めている。

G-DRAGONは、2月6日から8日までの3日間、ソウル・KSPO DOMEで単独ファンミーティング「2026 G-DRAGON ‘FAM’ MEETING」を開催した。公演では、“人間クォン・ジヨン”に対するファンの疑問に答える「一問一答」コーナーが行われた。

【写真】G-DRAGONは日本人女性が好み？過去の恋愛遍歴

なかでもネットユーザーの注目を集めたのは、配送料とダイソーに関する質問だった。MCを務めたユーチューバーのミミミヌが「配送料が5000ウォン（約500円）でも注文するか」と尋ねると、G-DRAGONは迷うことなく「する」と即答。続く「ダイソーに行ったことはあるか」という質問には、「ない」と短く答え、会場を笑いに包んだ。

（写真提供＝Galaxy Corporation）G-DRAGON

この映像が拡散されると、SNS上では「G-DRAGONにとっては百貨店がダイソーみたいなものだろう」「5000ウォンが最高価格の店で、何を買えばいいのか」といったユーモアあふれる反応が相次いだ。

さらに、過去に出演したMBCのバラエティ番組『無限挑戦』でのエピソードも再び注目を集めている。当時、G-DRAGONが東廟（トンミョ）市場に行ったことがないと話し、共演者の一人が「そこにハマったら全部買い占めるかもしれない」と強く止めた場面が、今回の“ダイソー未訪問”の話題と重なった。ファンの間では「G-DRAGONがダイソーにハマったら、全国で品切れ騒動が起きる」といった冗談も飛び交っている。

なお、ソウル公演を盛況のうちに終えたG-DRAGONは、2月13日から15日まで神奈川・ぴあアリーナMMで日本公演を開催し、日本のファンと交流する。

◇G-DRAGON プロフィール

1988年8月18日生まれ。本名クォン・ジヨン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビュー。BIGBANGのリーダーで、グループ内ではラッパーを担当している。作詞・作曲、そしてプロデュースのスキルにも定評があり、数多くの楽曲をヒットさせた。2019年10月に除隊。2022年4月に『Still Life』を発表して約4年ぶりにカムバック。2023年6月にYGエンターテインメントとの契約が終了し、同年12月にギャラクシー・コーポレーションと専属契約を締結した。

■【写真】G-DRAGON、結婚する日も意外と近い？テレビ番組で問われ「不惑が目前。まもなく…」

■【写真】BTS・VとBLACKPINKジェニーの熱愛説への複雑な心境？G-DRAGONの“中指”写真が話題

■【写真】「プロが自己管理に失敗」G-DRAGON、不安定なライブパフォーマンスで炎上…本人の反応は