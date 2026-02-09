RIIZE、日本2ndシングル『All of You』タイトル曲を先行配信！LINE MUSIC「My推し」キャンペーンも | RBB TODAY

2026年2月18日（水）発売のRIIZE The 2nd Japan Single『All of You』より、タイトル曲『All of You』のデジタル先行配信が本日よりスタートした。

配信リリースを記念して、LINE MUSICでは「My推し」にRIIZEを設定すると、メンバーが書いた手書きメッセージが日替わりで見られるキャンペーンがスタート。

また、iTunes Store、オリミュウストア、music.jp、mu-mo、mora、レコチョクでダウンロードした方全員に、本キャンペーン限定の「デジタルコンテンツ」が当たるデジタルキャンペーンも開始された。

本作は、新曲『All of You』『Flashlight』を収録した、RIIZEにとって約1年5カ月ぶりとなる日本オリジナル作品。初回限定盤A／B、メンバーソロジャケット盤、通常盤の全4形態9種で発売される。

（写真提供＝SMエンターテインメント）RIIZE

初回限定盤AのDVDに収録される「Member Interview & Behind The Scenes of 2025 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN JAPAN at Yoyogi National Gymnasium 9.13-15」のティザー映像も、RIIZE公式SNSにて公開中。9月に代々木第一体育館で開催された「RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] IN JAPAN」の会場で撮影されたスペシャルインタビュー映像をはじめ、当日のリハーサルシーン、ライブ直前・直後のメンバーの様子、さらにライブ映像まで収録された、見どころ満載のDVDとなっている。

なお、RIIZEは2026年、ワールドツアー特別公演として、男性K-POPグループ最速となる東京ドーム公演「2026 RIIZE CONCERT TOUR [RIIZING LOUD] Special Edition in TOKYO DOME」を3日間にわたって開催する。

◇RIIZE プロフィール

SMエンターテインメント所属のボーイズグループ。現在のメンバーはNCT出身のショウタロウ、ソンチャン、公開練習生SM ROOKIES出身のウンソク、非公開練習生のウォンビン、ソヒ、アントンの6人。SMエンターテインメントがNCT以来、7年ぶりに輩出するボーイズグループとしてデビュー前から注目を集めた。グループ名「RIIZE」には、「Rise」（成長する）と「Realize」（実現する）の2つの意味が込められている。2023年9月4日、シングル『Get A Guitar』でデビュー。2024年10月、スンハンが脱退している。

