元BIGBANG・T.O.Pが歌手として13年ぶりカムバック、脱退後初の新曲発表　MVにはナナが出演 | RBB TODAY

歌手・俳優として活動するナナが、元BIGBANG・T.O.Pの新曲ミュージックビデオに出演することが分かった。

T.O.Pがソロ曲を発表するのは、2013年の『DOOM DADA』以来、13年ぶりとなる。

【写真】BIGBANG再集結！“奇跡の友情ショット”

2023年にBIGBANG脱退を公表して以降、初の音楽活動となる。

2月9日、両者の関係者によると、ナナはすでにT.O.Pの新曲ミュージックビデオの撮影を終えたという。撮影は昨年行われており、公開時期はT.O.Pの新アルバムリリース日程に合わせて調整される見通しだ。2人が作品で共演するのは、今回が初めてとなる。

（写真提供＝OSEN）T.O.P

これに先立ちT.O.Pは、1月1日にSNSを通じて「新アルバムを発売する」と投稿し、「ANOTHER DIMENSION」というフレーズを公開した。新アルバムのタイトル、もしくはコンセプトを示唆する表現と受け止められており、長い空白期間を経て音楽活動に復帰する意志を示したとみられている。

T.O.Pは2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビューし、音楽と演技の両分野でトップクラスの人気を得た。その後、兵役服務中の麻薬投薬事件により活動を中断し、長い空白期間を過ごした。そして2023年にグループ脱退を公表していた。

最近では、Netflixシリーズ『イカゲーム』シーズン2に出演し、俳優として先に復帰した。当時のインタビューでT.O.Pは「7年間、社会生活を断って制作室にこもっていた。音楽を作る時だけ息ができた」「その時期に作った曲を届けることが自分の責任だと思った」と語っている。

（写真提供＝OSEN）ナナ

一方、ミュージックビデオに出演するナナは、ガールズグループAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビューし、近年は俳優活動を中心に活動している。芸能活動の一方で、全身タトゥーをめぐる議論や、昨年末の強盗被害などでも注目を集めた。

今回の共演は、T.O.Pの音楽的復帰を象徴する場面になるとの見方もある。ビジュアルとストーリー性を重視する世界観の中で、ナナがどのような役割を担うのかにも関心が集まっている。

◇T.O.P プロフィール

1987年11月4日生まれ、本名チェ・スンヒョン。2006年にBIGBANGのメンバーとしてデビューした。最年長メンバーであり、グループ内ではリードラッパーを務めた。2017年に義務警察として兵役をスタートさせたが、服務中に過去の大麻使用事実が明らかになり、社会服務要員に転換。2019年7月の除隊当時は秘密裏にファンミーティングを開催し、その場に駆け付けたファン一人ひとりと握手を交わすなど、ファンに対する並みならぬ愛情を見せた。2022年2月、YGエンターテインメントとの専属契約を解除。2023年5月31日、自身のインスタグラムを通じてBIGBANGを脱退したことを明言した。

◇ナナ プロフィール

1991年9月14日生まれ。韓国・忠清北道出身。身長171cm。2009年にAFTERSCHOOLのメンバーとしてデビュー。もともと美貌に定評があったが、2014年の「世界で最も美しい顔100人」で1位になったことをきっかけに韓国を代表する“美女スター”となった。2016年にドラマ『グッドワイフ～彼女の決断～』で女優としての才能を開花させ、以降は主演級女優として活躍中。2025年9月14日、1stアルバム『Seventh Heaven 16』でソロデビューした。

■【写真】東京で“ノーブラ”…全身タトゥーを後悔したナナ、刺激的なファッションを堂々披露

■T.O.P、BIGBANGメンバーと連絡は「していない」…グループ脱退の理由も告白

■【写真】“世界1位”の韓国女優ナナ、全身タトゥーを大胆に見せたドレス姿…バッシングもへっちゃら？