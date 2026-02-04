島根・隠岐プラザホテル、3月1日に新酒「搾りたて大吟醸」＆岩牡蠣を楽しめるイベント開催 | RBB TODAY

島根県隠岐諸島の玄関口に位置する隠岐プラザホテル(島根県隠岐の島町)で、隠岐諸島の観光シーズン幕開けを祝うイベント「勝手に、島びらき。2026」が3月1日に開催される。

同イベントは、隠岐汽船・隠岐酒造・隠岐ジオパーク推進機構・島ファクトリー・Ento・隠岐プラザホテルの観光関連6社が連携して実施する。隠岐汽船の高速船運航再開日に合わせた合同イベントだ。

勝手に、島びらき

隠岐唯一の酒造である隠岐酒造が、今期の一番酒「隠岐誉 搾りたて大吟醸」を初披露する。鏡割りを行い、来場者に「島びらき祝い酒」として特別価格で販売する。1杯200円、飲み放題500円で提供。午前11時とお昼過ぎの2回、鏡割りセレモニーを開催予定だ。新酒の華やかな香りと、搾りたてのフレッシュな味わいを堪能できる。

また、今シーズンの初出しとなる新鮮な岩牡蠣も提供。その場で味わえるだけでなく、豪快な「殻むき体験」も実施する。

春の味覚岩牡蠣

さらに、冬期運休していた隠岐汽船の高速船「レインボージェット」がこの日から運航再開する。

人気店が集合する島マルシェでは、海士町より手作りフォカッチャサンド(船渡来流亭)、クラフトジン(Whiskey&Co.)、サザエコロッケ(海士物産)、島後よりビビンバ丼、チーズケーキ(島料理 さんなな)、海を越えて出雲からやってくるこだわりのパウンドケーキ(TAKEOUTばなな)、大人も子どもも楽しめるワークショップ(Fun House Merry)などが出店する。

島の伝統、民謡公演

伝統芸能ステージでは隠岐民謡披露やキンニャモニャ踊り(参加型)を実施する。