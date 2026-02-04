Perfume・あ～ちゃん、西脇彩華と“鬼”になりきり姉妹ショット！ファン「こんなかわいい鬼ならうちに来てほしい」 | RBB TODAY

3日、Perfumeのあ～ちゃんこと西脇綾香が自身の公式インスタグラムを更新。妹でタレントの西脇彩華（ちゃあぽん）とともに、節分を楽しむ様子を公開した。

公開された写真には、青鬼の角をつけたあ～ちゃんと、赤鬼のかつらをかぶった妹彩華が、5匹の愛犬たちと並んで座る姉妹ショットが収められている。壁には「SETSUBUN」の文字や鬼のイラストが描かれたガーランドが飾られており、にぎやかな雰囲気が伝わる一枚だ。

そのほかにも、今年の恵方である「南南東」の文字が添えられた恵方巻と具だくさんの汁物が並ぶ食卓の写真や、西脇が恵方巻を手に笑顔を見せるショット、さらに愛犬が赤鬼のアフロかつらをかぶった愛らしいソロカットも披露されている。

これらの写真とともに、あ～ちゃんは「“福徳招来”」と切り出し、「鬼は～外！福は～内！で 南南東 恵方巻き 喋らず飲まず決め込みました」と当日の様子を報告。最後は「青鬼でやらせてもらってまーっす」とつづり、投稿を締めくくった。

この投稿にファンからは、「この鬼なら“鬼は外～”じゃなくて“鬼は内～”って言いたくなっちゃう」「こんなかわいい鬼ならうちに来てほしい」「写真に写ってる登場人物、ぜんぶかわいい」など、絶賛の声が寄せられている。

※Perfume・あ～ちゃん、妹・ちゃあぽんと“鬼”になりきった姉妹ショット投稿（あ～ちゃんの公式インスタグラムより）