「今年も鬼になりました」DAIGOがアップした写真に反響！「フツーに怖い」「これは怖い～」 | RBB TODAY

ミュージシャンでタレントのDAIGOが2月3日にXで、節分の鬼を務めたことを報告。子どもたちの反応を明かした。
DAIGOは「今年も鬼になりました」とつづり、白い牙と白いツノが生えた赤い鬼の仮面を着用した自身の写真を公開。さらにパーマのウィッグに黄色と黒の虎柄まで付け、赤いシャツも着用するなど本格的で、一見DAIGOとは分からないクオリティとなっていた。
2025年まではただ鬼のお面を被っていただけということもあり、今年クオリティ面が向上。ハッシュタグでは「去年より少しバージョンアップしたパパ鬼」とつづっていた。
また、2人の子どもたちの様子についても、「5歳の娘は豆を去年より思いっきり豆を投げつけてくる」「2歳の息子は去年より泣きじゃくる」「でも最後は豆を投げてきた」と報告。最後には、「元気に育ちますように」「鬼は外福は内」とコメントしていた。
このポストにDAIGOのもとには、「怖すぎる」「これは泣きじゃくるよ」「本気度が凄い」という声が集まっていた。
