山本圭壱、赤鬼に変身するも愛娘の冷めた表情に「来年もう一度やってみます　無念」 | RBB TODAY

お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱と、妻で元AKB48・タレントの西野未姫が3日、それぞれアメーバオフィシャルブログを更新。家族3人での“節分ショット”や節分ごはんを公開した。

山本は「鬼本圭壱」と題した投稿で、「節分でございまして 鬼になりました」と報告。赤鬼に扮した姿を公開しつつ、「どうですか『鬼本圭壱』は」とコメントを添えた。

山本圭壱（写真は山本圭壱の公式ブログから）

山本圭壱（写真は山本圭壱の公式ブログから）

一方、1歳の長女・にこりちゃんの反応はというと、山本が期待した“にっこり”とはいかず。「微妙な感じになってしまいました」「にっこりにならない にこりさんです」とつづり、赤鬼姿の山本を前にどこか落ち着いた表情の娘と、優しく見守る西野を写した家族ショットも披露。「終始こんな感じでしたとさ」と当時の様子を明かしている。

山本圭壱（写真は山本圭壱の公式ブログから）

さらに山本は「悔しいのでもう一枚」と再び家族写真を撮るも、娘の反応は変わらず。最後は「来年もう一度やってみます 無念」と、リベンジを誓った。

一方の西野は「恵方巻きを作ってみました」と節分メニューに挑戦。第2子妊娠中で生ものが食べられないことから、自身と娘の分には焼きサーモンを、山本用には生のサーモンを用意したと明かし、「恵方巻きというよりか手巻き寿司になってしまったけど 思ってたより上手にできました」とつづった。食卓には茶碗蒸しやサラダ、ローストビーフなども並び、彩り豊かな“節分ごはん”となっている。

西野未姫（写真は西野未姫の公式ブログから）

さらに「鬼との写真も載せておきます」と、赤鬼姿の山本と娘のショットなども公開し、にぎやかで温かな節分のひとときを伝えた。

西野未姫（写真は西野未姫の公式ブログから）

西野未姫（写真は西野未姫の公式ブログから）

これらの投稿にファンからは「無表情ニコリちゃん残念」「流石やまさん鬼のかっこ～似合ってます」「パパ鬼さんに泣かなかったのね～無な感じがかわいいよ」「家族を大切にしていてとてもいいパパさん」「おいしそうな節分のお料理」「料理上手な奥様で、幸せですね」「さすがミー」「季節の行事を大事にして未姫ちゃんなりに色々作ったりほんとに若いのに凄いな」などの声が寄せられている。