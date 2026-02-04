渡辺美奈代、豪快に恵方巻きを頬張る夫婦ショット公開！ | RBB TODAY

歌手でタレントの渡辺美奈代が3日、アメーバオフィシャルブログを更新。節分の日のごはんや、夫と並んで恵方巻きを楽しむ姿を公開した。



渡辺美奈代（写真は渡辺美奈代の公式ブログから）

この日、渡辺は「節分ごはん」と題してブログを更新。茶碗蒸しをはじめ、麹で作ったから揚げやローストビーフ、彩り豊かなサラダなど、竹製のランチョンマットに並んだ豪華な“節分ごはん”を写真とともに紹介した。けんちん汁については「撮り忘れ」とつづり、親しみやすい一面ものぞかせた。



渡辺美奈代（写真は渡辺美奈代の公式ブログから）



渡辺美奈代（写真は渡辺美奈代の公式ブログから）

続く「恵方巻き」と題した投稿では、「今年は南南東を向いて 恵方巻きをいただきます」と節分ならではの風習を報告。恵方巻きは寿司チェーン店「すしざんまい」で購入したことを明かし、チームMinayoの分も用意したとつづった。



渡辺美奈代（写真は渡辺美奈代の公式ブログから）

さらに「夫婦ショット」と題した投稿では、夫と並びながら豪快に恵方巻きを頬張る姿を披露。「恵方巻きと夫婦ショット！」とコメントを添え、笑顔あふれる節分のひとときを伝えた。



渡辺美奈代（写真は渡辺美奈代の公式ブログから）

これらの投稿にファンからは「節分ご飯全部とっても美味しそう」「節分ごはん素晴らしい」「テーブルコーデ素敵」「皆さまで節分を！たくさんの福が来ますね」「かわいい～」「素敵なご夫婦ショット！」「楽しそう」「素敵なツーショット」などの声が寄せられている。