佐久間朱莉、山下美夢有、金澤志奈……日本女子プロゴルフ協会全会員を網羅した最新完全名鑑が発売決定！ | RBB TODAY

佐久間朱莉、山下美夢有、金澤志奈……日本女子プロゴルフ協会全会員を網羅した最新完全名鑑が発売決定！

『JLPGA公式 女子プロゴルフ選手名鑑2026』（ぴあ）表紙
　13日、日本女子プロゴルフ協会全会員1452名を網羅した最新の完全名鑑『JLPGA公式 女子プロゴルフ選手名鑑2026』（ぴあ）が発売される。これに先駆け、Amazonや楽天ブックスなど主要ネット書店での予約受付を開始した。

『JLPGA公式 女子プロゴルフ選手名鑑2026』（ぴあ）中面

　巻頭では、努力が実を結び、一気に年間女王へと上り詰めた佐久間朱莉の特別インタビューを掲載。2025年の躍動を振り返るとともに、新シーズンに懸ける熱い思いを語っている。

『JLPGA公式 女子プロゴルフ選手名鑑2026』（ぴあ）中面

　また、2025年から米ツアーに参戦し、ルーキーイヤーにして海外メジャーを含む2勝を挙げ、世界のゴルフ史にその名を刻んだ山下美夢有にもインタビューを実施。意外な自己採点や、飽くなき向上心が垣間見える内容は必読だ。

『JLPGA公式 女子プロゴルフ選手名鑑2026』（ぴあ）中面

　そのほか、2025年に初優勝を挙げた同じ高校の同級生、荒木優奈と菅楓華の対談や、師弟揃ってメジャー制覇を成し遂げた金澤志奈と申ジエの対談も掲載。さらに、2025年のプロテストに合格した現役高校生、伊藤愛華、田村萌来美、吉﨑マーナの3人によるクロストークなど、読み応えのある企画が続く。

『JLPGA公式 女子プロゴルフ選手名鑑2026』（ぴあ）中面

　メンバーガイドのシード選手ページは特別アンケート付き。「自分へのご褒美」「好きな芸能人・アーティスト」「オフの日の過ごし方」といったプライベートがうかがえる回答に加え、上位選手は平均ストロークなど2025年の記録データをグラフで掲載している。選手の特徴もわかりやすく解説されており、ゴルフへの造詣が深まる内容だ。

『JLPGA公式 女子プロゴルフ選手名鑑2026』CONTENTS

　巻末には、前年度のメルセデス・ランキングや獲得賞金ランキングなどのデータも完全網羅。進化し続ける女子プロゴルフの世界を余すところなく楽しめる一冊となっている。同作はB5判180ページ、価格は1870円（本体1700円+税）。全国の書店、ネット書店のほか、日本女子プロゴルフ協会オリジナルグッズショップでも購入できる。


《アルファ村上》

