大地真央、浅田真央の名前は“私が由来”！50周年コンサートでの交流も明かす | RBB TODAY

6日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系）に女優の大地真央が出演し、プロスケーター・浅田真央との交流を明かした。

大地は1973年に宝塚歌劇団に入団、1982年に月組トップスターに就任。1985年の退団後は舞台女優として活躍してきた。1986年放送の同番組出演時には、芸名について「大地を踏み締めて真っ直ぐに進む」という意味を込めて“大地真央”と名付けたと明かしている。

今回、大地は当時のVTRをスタジオで鑑賞し、自身のヴィジュアルについて「男の子ですね。弟を見ているみたい」とコメント。続けて、名前について「私の真央って名前が、浅田真央ちゃんが私が由来で」と述べ、浅田の“真央”という名前の由来が自身の名前であることを明かした。また、その後は浅田真央の“真央”を由来に「真央」と名付けられた人も出てきたと説明した。

一方、自身の“大地真央”という芸名については、子どもができたら「真央」という名前をつけたかったと説明。芸名の名字は家族会議で決まり、「姉が“大地”がいいって言って。その後、父が“大地を踏み締めて真っ直ぐに進む”って（意味を）こじつけた」と命名の秘話を語った。また、2023年に芸能生活50周年を記念したコンサートを開催した際には、「（竹内まりやの）『人生の扉』を歌わせていただいたんです。そうしたら、まりやさんと浅田真央ちゃんが二人で観に来てくださって。本当に嬉しかったです」と振り返った。