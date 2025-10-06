 大地真央、浅田真央の名前は“私が由来”！50周年コンサートでの交流も明かす | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

大地真央、浅田真央の名前は“私が由来”！50周年コンサートでの交流も明かす

エンタメ その他
注目記事
大地真央(Photo by Jim Spellman/WireImage)
  • 大地真央(Photo by Jim Spellman/WireImage)

　6日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系）に女優の大地真央が出演し、プロスケーター・浅田真央との交流を明かした。

　大地は1973年に宝塚歌劇団に入団、1982年に月組トップスターに就任。1985年の退団後は舞台女優として活躍してきた。1986年放送の同番組出演時には、芸名について「大地を踏み締めて真っ直ぐに進む」という意味を込めて“大地真央”と名付けたと明かしている。

　今回、大地は当時のVTRをスタジオで鑑賞し、自身のヴィジュアルについて「男の子ですね。弟を見ているみたい」とコメント。続けて、名前について「私の真央って名前が、浅田真央ちゃんが私が由来で」と述べ、浅田の“真央”という名前の由来が自身の名前であることを明かした。また、その後は浅田真央の“真央”を由来に「真央」と名付けられた人も出てきたと説明した。

　一方、自身の“大地真央”という芸名については、子どもができたら「真央」という名前をつけたかったと説明。芸名の名字は家族会議で決まり、「姉が“大地”がいいって言って。その後、父が“大地を踏み締めて真っ直ぐに進む”って（意味を）こじつけた」と命名の秘話を語った。また、2023年に芸能生活50周年を記念したコンサートを開催した際には、「（竹内まりやの）『人生の扉』を歌わせていただいたんです。そうしたら、まりやさんと浅田真央ちゃんが二人で観に来てくださって。本当に嬉しかったです」と振り返った。


大地真央、今野浩喜との意外な関係性…CMで3年間共演もほぼ会話なし | RBB TODAY
画像
　大地真央が、14日放送の『TOKIOカケル』（フジテレビ系）に出演。CMで共演中の今野浩喜との関係性について明かした。
https://rbbtoday.com/article/2021/04/15/187890.html続きを読む »

大地真央、エリザベス女王の映画に感動 ！「“愛”があります」とサービスも | RBB TODAY
画像
大地真央が26日、TOHOシネマズ シャンテにて開催された映画『エリザベス　女王陛下の微笑み』トークイベントに出席した。
https://www.rbbtoday.com/article/2022/06/26/199689.html続きを読む »

大地真央写真集 innamorare
￥2,525
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
ラストダンスは私に
￥250
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
最高のオバハン 中島ハルコ

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場
《平木昌宏》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top