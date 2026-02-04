雪降るなか水着姿に…BLACKPINK・リサ、寒さを吹き飛ばす大胆ショットも「風邪ひかないで！」の声 | RBB TODAY

BLACKPINKのリサが、雪に覆われた冬景色の中で大胆なスタイリングを披露した。

リサは2月4日、自身のインスタグラムを更新し、複数の写真を投稿した。

【写真】水着姿のリサ

公開された写真には、一面の銀世界でリサが魅惑的なポーズを取る姿が収められている。特に目を引くのは、その思い切ったファッションだ。

耳まで覆われているファーハットに、華やかな不思議な柄のセットアップを合わせている。アウターを大胆に脱ぎ、シンプルな黒のトップスで覆われた上半身があらわになっている。

（写真＝リサInstagram）

この投稿を見たファンからは、「さすがにクール」「リサ、風邪ひかないで！」「寒さに負けないリサ」など、熱い反応が相次いでいる。

なお、リサが所属するBLACKPINKは、2月27日に新アルバム『DEADLINE』をリリースする予定だ。

◇リサ プロフィール

1997年3月27日生まれ。本名ラリサ・マノバン。グループ唯一のタイ出身メンバーで、2010年にタイで行われたYGエンターテインメントのオーディションでただ1人合格し、2016年8月にBLACKPINKのメンバーとしてデビューした。ダンスの実力に定評があり、長い手足を生かしたダイナミックなパフォーマンスは圧巻。ステージで見せるクールな姿とは裏腹に、天真爛漫な性格だ。2025年、アメリカの人気ドラマ『ホワイト・ロータス／諸事情だらけのリゾートホテル』シーズン3で演技に初挑戦した。

■【写真】「これはえぐい」BLACKPINK・リサ、スイムウェア姿で“完璧体型”を披露！バックショットに釘付け

■【写真】「衝撃的…」リサ、“ピチピチ”ボディースーツで魅せたモデル級スタイル

■【写真】ヒップラインもあらわに…リサ、“ハイレグ級”の激ミニパンツ姿で圧巻スタイル披露