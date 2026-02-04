吉野家、ボリューム満点「スタミナ超特盛丼」を再販売＆各種超特盛メニューを100円引きで提供！ | RBB TODAY

吉野家は5日11時から19日15時までの期間、全国の吉野家店舗にて各種超特盛丼メニューを税込価格から100円引きで提供する「超特盛祭」を開催する。

吉野家「超特盛祭」

超特盛祭では各種牛丼超特盛をはじめ、にんにくマシマシから揚げ超特盛丼、各種豚丼超特盛、各種牛カルビ丼超特盛など、ボリューム満点の超特盛メニューをお得に楽しめる。店内飲食はもちろん、テイクアウトでも利用できるため、自宅や職場でも吉野家の超特盛メニューを楽しめる。

また、過去に反響を得た「スタミナ超特盛丼」が再販売される。スタミナ超特盛丼は牛煮肉と牛カルビ肉に背脂をプラスすることで、スタミナ感と背徳感を感じられる食べ応えに仕上がった。

さらに別添のにんにくをたっぷり効かせた「にんにくマシマシだれ」を合わせることで、力強い味わいに仕上げている。追い飯も付いており、ボリュームだけでなく味にもこだわった、疲れた体にパワーを感じられる商品だ。

スタミナ超特盛丼の本体価格は1,156円、店内税込価格は1,271円、テイクアウト税込価格は1,248円となっている。超特盛祭期間中は税込価格から100円引きとなる。

実施期間は2026年2月5日11時から2026年2月19日15時まで。実施店舗は一部店舗を除く全国の吉野家店舗。