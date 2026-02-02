 南明奈、夫・濱口優の誕生日にディズニーへ！幸せいっぱいの2ショット公開 | RBB TODAY
南明奈、夫・濱口優の誕生日にディズニーへ！幸せいっぱいの2ショット公開

濱口優・南明奈【撮影／小宮山あきの】
　1日、タレントの南明奈が自身の公式インスタグラムを更新。夫でお笑いコンビ・よゐこの濱口優の誕生日祝いで、東京ディズニーリゾートを訪れたことを報告した。

　公開されたのは、客室の鏡越しに撮影された夫婦の2ショット。ディズニーデザインのトレーナーを着用した南と、キャップと眼鏡姿の濱口が寄り添っている。さらに、パジャマ姿の濱口がオムレツやフルーツなどが並んだ豪華な朝食を前に、口をすぼめてお茶目な表情を見せるカットや、部屋の電話の受話器を耳に当てて聞き入る長男の後ろ姿も披露された。

　これらの写真とともに、南は1月29日が濱口の54歳の誕生日だったことに触れ、「今年はパークで遊んでホテルミラコスタにお泊まり」と、宿泊を伴うお祝いをしたことを報告。翌朝の様子については、部屋の電話にミッキーマウスとミニーマウスからのお祝いメッセージが届いていたことを明かし、「息子くん大興奮　メッセージ30回くらい聞いてました」と息子の様子を綴った。最後は「優さんおめでとう」と祝福の言葉で締めくくっている。

　この投稿を見たファンからは、「これからも元気で家族仲良くお幸せにお過ごしください」「かわいぃご家族で幸せそうで何よりです」「家族ディズニーいいなー！幸せを分けていただきありがとうございます！」「素敵な夫婦愛に羨ましく思います」などのコメントが寄せられている。

　南と濱口は2018年5月に結婚。2022年7月に第一子出産を報告している。

※南明奈と夫・濱口優のツーショット（南明奈の公式インスタグラムより）


