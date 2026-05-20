Stray Kids、通算20本目の“1億回再生”MV誕生！第4世代ボーイズグループ最多記録を更新 | RBB TODAY

Stray Kidsが、通算20本目となる再生回数1億回超えのMVを追加した。

5月20日、所属事務所JYPエンターテインメントは「Stray Kidsが2024年12月13日にリリースした『SKZHOP HIPTAPE ‘合 (HOP)’』のタイトル曲『Walkin On Water』のMVが、19日午後にユーチューブ累計再生回数1億回を突破した」と発表した。

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これによりStray Kidsは、グループ通算20本目の“1億回再生”動画を保有することになった。『God's Menu』『Back Door』『MIROH』『Thunderous』『MANIAC』『Hellevator』などのMVが1億回再生以上を記録しており、これは第4世代K-POPボーイズグループの中で最多記録となり、今回さらに自己最高記録を更新した。

（写真提供＝JYPエンターテインメント）

なお、Stray Kidsは6月にアメリカ・ニューヨークで開催される「ザ・ガバナーズ・ボール・ミュージック・フェスティバル（The Governors Ball Music Festival）」、9月にブラジルで開催される「ロック・イン・リオ（Rock in Rio）」にヘッドライナーとして出演する予定だ。

（記事提供＝OSEN）

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