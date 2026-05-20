 マツコ、移動時の苦労明かす！飛行機は2席分予約も…「ひじ掛けが上がらなくなってきた」 | RBB TODAY
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マツコ、移動時の苦労明かす！飛行機は2席分予約も…「ひじ掛けが上がらなくなってきた」

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マツコ・デラックス【撮影：竹内みちまろ】
  • マツコ・デラックス【撮影：竹内みちまろ】

　18日放送の「月曜から夜ふかし」（日本テレビ系）で、出演者でタレントのマツコ・デラックスがその体型による移動時の苦労を明かした。

　この日の番組では「今年10月に23年ぶりに東海道新幹線に個室が復活する」という豆知識を紹介。しかし、マツコによると1編成に2部屋ほどしかないといい、「予約取れない」と指摘した。

　一方、マツコは「違うのよ。私、早くできてくれないと……グリーン車が入らない。満席のときとか肩身狭いの」と明かし、「（周囲が）すごい目をするのよ。痩せてるだけの人間が。『不法労働者？』みたいな目で見るのよ。痩せてるだけの人間が！」と不満を口にした。

　また、飛行機でも一般席を2席予約しているとのこと。しかし、「一般席のひじ掛けが上がらなくなってきたのよ、最近」と航空機の変化を説明し、ファーストクラスも設定されていない航空機しかない場合、「そしたらもう私、お仕事お断りで。それかもう荷物として送ってくださいって」と冗談交じりに話していた。


マツコ・デラックス、テレビ出演するまでの経歴語る 2枚目の写真・画像 | RBB TODAY
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マツコ、レギュラー番組を減らすことを示唆「もうちょっと整理したい」 | RBB TODAY
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　マツコ・デラックスが、6日放送の『マツコ会議』（日本テレビ系）で、今後の身の振り方について言及した。
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