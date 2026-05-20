マツコ、移動時の苦労明かす！飛行機は2席分予約も…「ひじ掛けが上がらなくなってきた」 | RBB TODAY

18日放送の「月曜から夜ふかし」（日本テレビ系）で、出演者でタレントのマツコ・デラックスがその体型による移動時の苦労を明かした。

この日の番組では「今年10月に23年ぶりに東海道新幹線に個室が復活する」という豆知識を紹介。しかし、マツコによると1編成に2部屋ほどしかないといい、「予約取れない」と指摘した。

一方、マツコは「違うのよ。私、早くできてくれないと……グリーン車が入らない。満席のときとか肩身狭いの」と明かし、「（周囲が）すごい目をするのよ。痩せてるだけの人間が。『不法労働者？』みたいな目で見るのよ。痩せてるだけの人間が！」と不満を口にした。

また、飛行機でも一般席を2席予約しているとのこと。しかし、「一般席のひじ掛けが上がらなくなってきたのよ、最近」と航空機の変化を説明し、ファーストクラスも設定されていない航空機しかない場合、「そしたらもう私、お仕事お断りで。それかもう荷物として送ってくださいって」と冗談交じりに話していた。

