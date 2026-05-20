“ワインすり替え”の次は高級車事故トラブル…韓国人気シェフのレストランが再び物議 | RBB TODAY

Netflix『白と黒のスプーン～料理階級戦争～』で審査員を務め、人気を集めたアン・ソンジェシェフが運営するファインダイニングレストランで、再びトラブルが発生した。

5月20日、韓国のテレビ局『TV CHOSUN』は、昨年12月4日に同レストランで起きた顧客車両のバレーパーキング（代行駐車）事故について報じた。

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報道によると、事故はレストラン近くの路地で発生。同店には専用駐車場がないため、車で来店した客は代行駐車サービスを利用する必要があるという。

当時、客A氏の車を運転していた代行駐車スタッフは、雪が積もった下り坂でスリップし、壁に衝突。車は半回転した末に停止した。

事故後、レストラン側はA氏に円満な対応を約束し、代行駐車会社も初期修理費として整備工場に2000万ウォン（約200万円）を支払ったことで、一旦は解決に向かうかに見えた。

しかし、修理を進める中で最終的な修理費が7000万ウォン（約700万円）まで膨らみ、事態は複雑化。修理自体は3カ月前に完了しているものの、追加費用が支払われていないため、A氏は半年近く車を受け取れない状態が続いているという。

（写真提供＝OSEN）アン・ソンジェ

さらに問題視されているのが、レストラン関係者の対応だ。関係者はA氏に対し、「当社としても申し訳ないが、これ以上できることはない。法的措置を取るのが最善ではないか」と伝えたとされ、“無責任な対応”だとして批判を浴びている。

A氏は、「代行駐車会社ではなく、アン・ソンジェシェフのレストランを信頼して車を預けた」と失望感をあらわにした。

これに対し、レストラン側は『TV CHOSUN』に対し、「原則として事故の責任は代行駐車会社にあると判断している。ただし、業者との協議を通じて、顧客が適切な補償を受けられるよう最後まで努力する」とコメントしている。

なお、このレストランは最近、ワインの“すり替え疑惑”でも物議を醸していた。アン・ソンジェシェフは当時、「今回の件をきっかけに、レストランの本質と外食業従事者としての正しい姿勢、そして料理とお客様に対する真心を忘れず、初心を守りながら、より謙虚に努力していく」と謝罪していた。

（記事提供＝OSEN）

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