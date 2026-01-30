「攻殻機動隊」新作TVアニメが7月放送決定！プロモーションビデオ公開にファン歓喜「こういうのを待ってた」 | RBB TODAY

TVアニメ最新作『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』が、カンテレ・フジテレビ系全国ネット火曜よる11時「火アニバル!!」枠にて、2026年7月より放送開始される。

同時に、キービジュアル第1弾およびプロモーションビデオ第1弾が公開となった。キービジュアル第1弾は、2026年1月30日より開催中の「攻殻機動隊展 Ghost and the Shell」（東京・TOKYO NODE）会場内にて、同作の原画とともに展示されている。

音楽制作の布陣も発表された。音楽監督を担当するのは、映画『竜とそばかすの姫』で日本アカデミー賞最優秀音楽賞を受賞し、現在公開中の映画『TOKYOタクシー』の音楽も手掛けた岩崎太整だ。

音楽は岩崎に加え、2025年大阪・関西万博の開会式の音楽監督や数多くの劇場作品、ドラマ音楽をはじめ、Chara+YUKI、Mrs. GREEN APPLE、TOMOOなどのサウンドプロデュースも手掛ける小西遼、アメリカを拠点に活動し、近年ではTVアニメ『Dr.STONE』の音楽も手掛けたYUKI KANESAKAによる共同体制で制作が決定している。

小西遼

岩崎太整は「中学2年の頃、おもむろに開いた雑誌のカラー扉絵に草薙素子が描かれていました。それが『攻殻機動隊』に私が最初に出会った瞬間でした。他の作品とは明らかに一線を画したタッチとカラー。『士郎正宗』という魅力的な著者名。衝撃的でした。その後、さまざまな形の『攻殻機動隊』に触れてきましたが、今こうして作品の担い手として、長い歴史の一部に参加できることを本当に光栄に思います。原点かつ原典であるこの『攻殻機動隊』を音楽で彩るために私が考えたコンセプトは『音の公安9課』です。才能ある友人たちをスカウトし、私自身も待ち望んでいたこの作品をより良きものにするために邁進します。どうか皆さまと『エン』がありますように。」とコメントを寄せた。

小西遼は「中学生の時に劇場で初めて観た『イノセンス』。その強烈な魅力に心を奪われて以来、攻殻機動隊のすべてを追い続けてきました。今の自分の創作や思想にも、攻殻の影響は深く刻まれています。そんな作品の音楽を自分が担うなんて……最初は到底信じられませんでしたが、この大切な世界を丁寧に引き受けたい――ただその思いで全身全霊で臨みました。僕のゴーストの囁きに従って！」とコメントした。

YUKI KANESAKA

YUKI KANESAKAは「『攻殻機動隊、全く通ってない！』というつぶやきからすぐに、Amazonにある英語版と日本語版の原本を片っ端から取り寄せ、ボストン郊外にあるプライベートスタジオで作曲に流れ込みます。そこには、すでに夥しい曲数のモチーフが旅の準備を始めていました。盟友の待つナッシュビルで追加録音。上海のホテルで仕立て作業。そして帰省中のTokyoで、モチーフたちは長旅を経て、パッセージという現象から、組曲というメッセージになり終着します。迷いなく、淀むことなく、書き直すことのなかった道程。僕の思いと衝動が詰まった楽曲群は、そんな軌跡が刻まれた地図のような作品です。」とコメントを寄せている。

同作は、士郎正宗の原作『攻殻機動隊』（講談社 KCデラックス刊）を原作とし、監督はモコちゃん、シリーズ構成・脚本は円城塔、キャラクターデザイン・総作画監督は半田修平が担当する。アニメーション制作はサイエンスSARUが手掛ける。

作品公式ティザーサイトおよび公式SNSもオープンした。投稿ではプロモーションビデオ第1弾とともに、TVアニメ『攻殻機動隊 THE GHOST IN THE SHELL』の放送決定を告知した。同投稿にファンからは「課長の膨れっ面が原作通りでキュート」「フチコマだ！こういうのをずーと待ってた」「きた～～～～～！！今年の7月！！楽しみに待機しておきます！！」といった喜びの声が寄せられている。

