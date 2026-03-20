見えちゃいそう…ベル、超ミニ丈の“危険なポーズ”にファン騒然「きゃー！」「どうなってるの？」 | RBB TODAY

ガールズグループKISS OF LIFEのベルが、大胆なファッションを披露した。

ベルは最近、KISS OF LIFEの公式インスタグラムを更新し、「See y’all in Taipei」とのコメントとともに写真を投稿した。

【写真】見えちゃいそう…ベル、危険なポーズ

公開された写真には、ブラウンのレザージャケットに淡いピンクのフリルパンツを合わせたベルの姿が収められている。

特にミニ丈のボトムスでしゃがむ大胆なポーズと、すらりと伸びる美脚が視線を奪った。

この投稿を見たファンからは「きゃー！」「最高にイケてる」「脚の長さどうなってるの？」「これは危険」といったコメントが寄せられている。

（写真＝KISS OF LIFE公式Instagram）

なお、ベルが所属するKISS OF LIFEは、4月6日に新アルバム『Who is she』をリリースし、カムバックする予定だ。

◇ベル プロフィール

2004年3月20日生まれ。本名シム・ヘウォン。アメリカ・ワシントン州出身で韓国の有名歌手シム・シンを父に持つ。元々は作詞・作曲家として活動し、代表曲としてLE SSERAFIMの『UNFORGIVEN（feat.Nile Rodgers）』などがある。グループではメインボーカルを担当し、ハスキーで高音のホイッスルボイスが特徴。

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