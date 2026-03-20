「気絶…」TWICE・ジヒョ、グラマラスな“曲線美”際立つタンクトップ姿に視線集中！ | RBB TODAY

TWICEのジヒョが、その完璧なビジュアルでファンの視線を釘付けにした。

ジヒョは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】ジヒョ、“曲線美”際立つタンクトップ姿

公開された写真には、スパンコールがあしらわれた華やかな花柄のタンクトップに、ルーズなワイドデニムを合わせたジヒョの姿が収められている。

タイトなシルエットのトップスからは、彼女のグラマラスな曲線美が際立ち、引き締まった二の腕やワイドパンツをスタイリッシュに着こなす抜群のプロポーションが、都会的かつ健康的な美しさを放っている。

この投稿を見たファンからは「本当に美しい」「気絶…」「かっこいい」「魅惑的」といったコメントが寄せられている。

（写真＝ジヒョInstagram）

なお、ジヒョが所属するTWICEは現在、6度目となるワールドツアー「THIS IS FOR」を開催中。来る4月には、東京・国立競技場（MUFGスタジアム）で公演を行う予定だ。

◇ジヒョ プロフィール

1997年2月1日生まれ。本名パク・ジヒョ。ガールズグループTWICEのリーダーとして2015年10月にデビュー。メンバーのなかでも高い歌唱力を誇る。10年という長い練習生期間を経てデビューしただけに、ファンからの支持も厚い。面倒見が良く優しい性格で、メンバーに対する気遣いがたびたび称賛されている。2023年8月には1stミニアルバム『ZONE』でソロデビューした。

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