STU48、愛媛・弓削商船高専に潜入！船員を夢見る学生たちの現場を体験 | RBB TODAY

STU48と日本内航海運組合総連合会がコラボレーション企画を実施した。

同企画では岡田あずみ、諸葛望愛、曽我部あこ、濵田美惟の4人が愛媛県の離島にある弓削商船高等専門学校を訪問。船員を目指す学生たちの学びと日常に密着した。撮影の模様はSTU48公式YouTubeチャンネルおよび内航総連公式チャンネル「ナイコ～海運CH」で公開されている。



©STU



©STU



©STU

弓削商船高専は、海技従事者を養成する商船系高専。商船学科には航海コースと機関コースが設けられ、5年半にわたる一貫教育が行われている。

同校が所有する大型練習船「弓削丸」での実習にもメンバーが参加した。諸葛と濵田は船班として乗船。係船索の巻き上げ作業を見学し、3年生の指導のもとビットからロープを扱う作業にも挑戦した。トランシーバーでブリッジと連携しながら進められる現場は危険と隣り合わせで、緊張感のある実践的な学びとなった。



©STU

ブリッジでは電子海図の読み方や操舵を体験。さらに三角定規とコンパスを用いたクロスベアリングによる位置測定にも挑戦した。目標物3点から方位線を引き、その交点を現在地とする技法に、航海士に正確さと迅速さが求められる理由を実感した。船長は2人の手際を見て「センスがありますね」と笑顔を見せた。



©STU

諸葛は「初めて触れることばかりで貴重な体験でした。もっと長い船旅になったときには、どんな困難が待っているのか。甲板、ブリッジ、エンジンルームで知らない専門用語が飛び交っていたので、もっと勉強してみたいです。実は船の仕事に憧れた時期もあり、今日は本当に貴重な経験ができ嬉しかったです」と語った。

濵田も「あの緊迫した空気感の中で同世代の高専生たちが、船乗りになる夢に向かって真剣に努力している姿がキラキラしていて、本当に船が好きなんだなということが伝わってきました。私もアイドルが好きでこの世界に入ったので、思いが理解できる部分があったように感じます」と刺激を受けた様子だった。



©STU

岡田と曽我部は学校班として校内を取材。男子寮・女子寮を訪れ、設備やセキュリティ体制を確認した。

岡田は「男子寮、女子寮にしっかり分かれていて、セキュリティも万全でした。寮生活に心配がある女の子、保護者の方も心強い環境」と語る。



©STU

シミュレータ室での操船体験後には女子学生との座談会も実施。恋愛事情について「クラス内や実習での出会いもあります」との回答に、「恋愛禁止だったりするのかな、と思ってた。そうなんだ、皆さん青春しているんですね」と驚きの声が上がった。

曽我部は「寮生活はもっと規則的なイメージでしたが、想像以上に自由で温かな雰囲気で、学年の壁がないというか、皆さん歳が違っても仲良くされているのが印象的でした」と語り、学年を超えた交流にも感銘を受けていた。

動画は内航総連YouTube公式チャンネル『ナイコ～海運CH』、STU48 YouTube公式チャンネル、STU48 TikTokで順次公開される。

※STU48 YouTube 公式チャンネル